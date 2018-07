4 consigli per tenere lontane le zanzare

Taranto - sequestrati 240mila euro a 13 ex consiglieri comunali : falsi contratti per ottenere rimborsi : Secondo l'accusa i politici avrebbero "simulato del tutto l'esistenza di un contratto di lavoro dipendente o avrebbero migliorato l'inquadramento contrattuale per ottenere rimborsi del tutto indebiti o maggiorati"

Giappone - tifone “Prapiroon” : consigliata l’evacuazione di 38mila persone sull’isola di Kyushu : In Giappone le autorità hanno consigliato l’evacuazione di 38mila persone in quattro prefetture dell’isola di Kyushu, a causa dell’arrivo del tifone Prapiroon. La misura precauzionale interessa gli abitanti delle prefetture di Kagoshima, Kumamoto, Fukuoka e Miyazaki. Il tifone si muove in direzione dell’arcipelago dal Mar del Giappone, e porta con sé piogge torrenziali e forti raffiche di vento. L’agenzia ...

Terremoto - pericolosità sismica e prevenzione nell’Appennino settentrionale : la situazione e i consigli utili : Una zona del maceratese (Muccia, Pieve Torina, Fig.1) sta subendo una significativa crisi sismica, che in circa tre mesi ha prodotto quasi 300 scosse di M ³ 2, raggiungendo anche il grado 4 (4 Aprile) e 4.6 (10 Aprile). Siccome molte scosse sono state distintamente avvertite dalle persone, la preoccupazione è ovviamente elevata e quindi alcuni studiosi pensano che sarebbe opportuno mettere in atto misure precauzionali. Ovviamente, questo ...

consigli regionale - l'Abruzzo ha finalmente il Garante per l'Infanzia : L'Aquila - L’Abruzzo ha finalmente il Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza. Lo annuncia con estremo orgoglio l’assessore alle Politiche Sociali, Marinella Sclocco, che oggi intervenendo durante il Consiglio ha preteso tempi certi per una discussione sul tema e ottenuto una votazione favorevole. “Se un numero sempre maggiore di persone si colloca nella coda della distribuzione del reddito – ha spiegato la Sclocco durante ...

Palermo : E' guerra aperta tra consiglieri comunali M5S : Palermo, 2 lug. (AdnKronos) - Ormai è guerra aperta tra Igor Gelarda, il consigliere comunale del M5S di Palermo, con gli altri quattro consiglieri grillini, Ugo Forello, Viviana Lo Monaco, Antonino Randazzo e Giulia Argiroffi. Dopo numerosi botta e risposta tra il poliziotto Gelarda e gli altri con

Riapertura Tribunale di Modica : l'intervento del consigliere Medica : Chiesto l'intervento di Stefania Campo e Marialucia Lorefice perché interagiscano col neo ministro Alfonso Bonafede a favore del Tribunale

Sugli smart speaker - Morgan Stanley ha un consiglio per Google : Alphabet, la holding che controlla Google, potrebbe rimanere schiacciata se Amazon Echo 'Crediamo - scrive l'analista Brian Nowak - che Alphabet abbia bisogno di più smart speaker nelle case degli ...

consiglio Ue - spunta la super-Troika per commissariare i Paesi che sgarrano : Sull' Italia aleggia il fantasma della Troika . Mentre al vertice, infatti, si parlava della questione dell'immigrazione nella seconda e conclusiva giornata del Consiglio Ue si è parlato anche della ...

Al via saldi estivi : i consigli Confcommercio per spesa tranquilla : Roma, 30 giu. , askanews, Al via, da domani, i saldi estivi in Sicilia, lunedì sarà la volta della Basilicata mentre in tutte le altre regioni partiranno sabato 7 luglio. Secondo le stime dell'Ufficio ...

Caldo - sole e abbronzatura : 10 consigli per l’estate : La tintarella è il sospirato obiettivo di ben 3 italiani su 4 (75%) che con l’arrivo del Caldo si espongono al sole per far assumere il colore ambrato alla pelle. E’ quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixe’ con il repentino sbalzo termico che rischia però di avere pesanti effetti sulla salute soprattutto per le persone più a rischio come gli anziani ed i bambini che sono più soggetti ai colpi di calore. Con la potenza dei raggi solari ai ...

Perché Macron è attapirato sulla riforma dell'Eurozona dopo il consiglio Ue : Tutto rinviato a dicembre, nessuna decisione ieri all'Eurosummit sulla riforma della governance economica dell'Ue, compreso bilancio comune , dossier cui teneva Macron, e ministro unitario delle ...

consigli per adolescenti su Instagram : Negli Stati Uniti sempre più adolescenti si rivolgono a Instagram per trovare le risposte ai loro problemi quotidiani. Leggi