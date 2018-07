10 canzoni dance per l’estate 2018

gqitalia

: Mandiamo in onda le più belle canzoni delle estati che hanno fatto da colonna sonora alla nostra vita! Canzoni che… - RadioCernusco : Mandiamo in onda le più belle canzoni delle estati che hanno fatto da colonna sonora alla nostra vita! Canzoni che… - d4v3o : Mi è piaciuto un video di @YouTube: - d4v3o : Mi è piaciuto un video di @YouTube: -

(Di martedì 3 luglio 2018) Prometto di non usare mai la parola tormentone in questo articolo che dunque parte con un, se non nobile, quantomeno apprezzabile proposito. Quello di quello di scegliere 10che ci faranno ballare durante l’estate. Anzi, anche la formula “che ci faranno ballare durante l’estate” può essere definitivamente abolita. Torniamo seri. La musicaelettronica sta vivendo una stagione di transizione in cui cerca di riprendersi dopo la sbornia EDM. E lo fa abbassando i BPM, cercando la melodia e un ritorno alla forma canzone che negli ultimi anni è un po’ sfuggito di mano. Succede sempre così alla fine di ogni ciclo di successo. All’interno di una di queste 10si nasconde la prossima grande tendenza. Per molti sarà ancora Calvin Harris a dettare le regole ma occhio alle forme elettroniche alternative che potrebbero insinuarsi ...