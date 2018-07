10 anni di App Store : L’Italia è 10.a per numero di Download : L’App Store di Apple, il negozio delle App, compie 10 anni, ed in questa lunga vita, l’Italia è 10.a per numero di Download ma non per la spesa media Numeri da capogiro per l’App Store. Ed in classifica c’è anche l’Italia 10 anni fa faceva il suo debutto sui sistemi Apple, l’App Store, l’immenso negozio […]

Voti e appalti ai clan - chiesti 10 anni : Pina Ferro SCAFATI Politica e camorra: chiesti 10 anni e mezzo di carcere per i tre imputati che hanno chiesto il giudizio abbreviato. Il pubblico ministero Vincenzo Montemurro, nel corso dell'udienza svoltasi dinanzi ...

Verdini condannato a 6 anni e 10 mesi per il crac Ccf : pena ridotta in Appello : La corte d'Appello di Firenze ha ridotto la pena inflitta in primo grado a Denis Verdini , che era stata di nove anni, per il crack della Banca Credito cooperativo fiorentino di cui è stato presidente.

“È morta a casa di zia Rita”. Melissa - 18 anni appena - l’hanno ritrovata così. Una famiglia italiana distrutta : Una tragedia incredibile alla cascina Bosco Grande, Pavia. Melissa, una ragazza di 18 anni si è sentita male nel sonno ed è morta nonostante la rianimazione del personale del 118. Come riporta il quotidiano online Laprovinciapavese, per Melissa Troni, una ex studentessa dell’Ipsia di piazzale Marconi, non c’è stato niente da fare. Adesso la procura della repubblica ha aperto un’inchiesta e ha disposto l’autopsia. E’ stata la zia Rita ...

Strappa la testa del figlio di 5 anni dalle fauci del cane : bimbo perde parte dell’orecchio : Strappa la testa del figlio di 5 anni dalle fauci del cane: bimbo perde parte dell’orecchio Il piccolo Mackenzie Coombes è stato aggredito da un cane mentre camminava verso casa in compagna della mamma e della zia vicino Manchester, in Regno Unito. È stato ricoverato in ospedale, sottoposto ad anestesia generale per poter essere operato […] L'articolo Strappa la testa del figlio di 5 anni dalle fauci del cane: bimbo perde parte ...

Smoke Dawg - rapper ucciso a 21 anni : stella emergente - aveva collaborato anche con Drake : Dopo la morte di xxxTentacion e Jimmy Wopo , un'altra stella emergente del rap a stelle e strisce è stata uccisa in una sparatoria . Il giovane Smoke Dawg , già noto a livello internazionale per ...

Fassino - profezia su Salvini : "30 anni al Governo? Vediamo se ha i voti"/ Video - su Grillo-Appendino disse... : Fassino, profezia su Salvini: "30 anni al Governo? Vediamo se ha i voti". Video, l'esponente del Partito Democratico ci ricasca: il precedente con Beppe Grillo(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 15:03:00 GMT)

Crac Ccf : Verdini condannato anche in appello - 6 anni e 10 mesi : Condanna anche in appello per Denis Verdini: sei anni e dieci mesi per il Crac del Credito Cooperativo Fiorentino, la banca di cui era presidente e e che è fallita nel 2012. Verdini non era presente in aula alla lettura del dispositivo. Gli imprenditori Riccardo Fusi e Roberto Bartolomei sono stati condannati a 5 anni e 10 mesi. La vicenda riguardava anche i contributi del fondo dell'editoria percepiti dai ...

Verdini - condanna appello 6 anni 10 mesi : 14.31 Denis Verdini è stato condannato a 6 anni e 10 mesi al processo d'appello a Firenze per il crack della Banca del Credito cooperativo fiorentino di cui è stato presidente. La Corte ha ridotto la pena inflitta in primo grado,che era stata di nove anni. Riduzioni anche per gli imprenditori Riccardo Fusi e Roberto Bartolomei,condannati oggi a 5 anni e 10 mesi ciascuno.La Corte inoltre ha accolto il patteggiamento per l'ex Dg,Biagini,a 3 anni ...