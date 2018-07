Zona Euro | in lieve calo il tasso di disoccupazione

Manifatturiero euroZona frena - Italia in controtendenza migliora : Roma, 2 lug. , askanews, - Rallenta ulteriormente l'attività delle imprese manifatturiere nell'area euro, ai minimi da un anno e mezzo a giugno ma con l'Italia in controtendenza. Secondo l'indice dei ...

EuroZona - altro stop per il settore manifatturiero : Teleborsa, - Continua a rallentare la crescita del settore manifatturiero dell'Eurozona a giugno. L'Indice finale IHS Markit PMI del settore manifatturiero dell'Eurozona è diminuito dal valore di 55,5 ...

EuroZona - altro stop per il settore manifatturiero : Continua a rallentare la crescita del settore manifatturiero dell'Eurozona a giugno. L'Indice finale IHS Markit PMI del settore manifatturiero dell'Eurozona è diminuito dal valore di 55,5 di maggio, ...

Non solo migranti : che cosa ha deciso il vertice Ue sulla riforma dell'EuroZona : All'Euro Summit via libera al potenziamento del Meccanismo di stabilità, che assume il ruolo di 'paracadute' anche per il Fondo di risoluzione bancaria. Tempi lunghi per la garanzia unica europea dei ...

Perché Macron è attapirato sulla riforma dell'EuroZona dopo il Consiglio Ue : Tutto rinviato a dicembre, nessuna decisione ieri all'Eurosummit sulla riforma della governance economica dell'Ue, compreso bilancio comune , dossier cui teneva Macron, e ministro unitario delle ...

Euro Zona - inflazione maggio sale su target BCE del 2% : Attesa in rialzo l'inflazione in EuroZona, che dovrebbe essersi spinta a giugno sul target del 2% fissato dalla BCE per le decisioni di politica monetaria

Euro Zona - inflazione maggio sale su target BCE del 2% : Teleborsa, - Attesa in rialzo l'inflazione in EuroZona , che dovrebbe essersi spinta a giugno sul target del 2% fissato dalla BCE per le decisioni di politica monetaria. E' quanto emerge dai dati ...

Euro Zona - inflazione maggio sale su target BCE del 2% : Attesa in rialzo l'inflazione in EuroZona , che dovrebbe essersi spinta a giugno sul target del 2% fissato dalla BCE per le decisioni di politica monetaria. E' quanto emerge dai dati preliminari ...

EuroZona - fiducia consumatori si contrae : in linea con i dati preliminari : Come si vede, i livelli di fiducia hanno battuto le attese in alcuni elementi, ma la fiducia nell'economia dell' Eurozona rimane fiacca ed è in calo rispetto alla lettura di 112,5 di maggio. Questo ...

BCE - crescita EuroZona resta solida ma attenzione al protezionismo : ... seppure più modesti, "restano coerenti con il perdurare di una crescita solida e generalizzata dell'economia ". Tuttavia, aggiunge la BCE, hanno acquistato maggior preminenza le incertezze connesse ...

EuroZona - clima affari di nuovo in deterioramento : Teleborsa, - Nel mese di giugno 2018, il clima affari nella Zona Euro ha registrato un calo , tornando sui livelli del mese di aprile, dopo il migliorameento riportato a maggio. In base ai numeri ...

EuroZona - sentiment economia e consumatori in peggioramento a giugno : Nel mese di giugno 2018, l'indice che misura il sentiment generale dell'economia è risultato pari a 112,3 punti dai 112,5 del mese precedente , risultando però al di sopra delle attese degli analisti ...

BCE - crescita EuroZona resta solida ma attenzione al protezionismo : ... seppure più modesti, "restano coerenti con il perdurare di una crescita solida e generalizzata dell'economia ". Tuttavia, aggiunge la BCE, hanno acquistato maggior preminenza le incertezze connesse ...

EuroZona - clima affari di nuovo in deterioramento : Nel mese di giugno 2018, il clima affari nella Zona Euro ha registrato un calo , tornando sui livelli del mese di aprile, dopo il migliorameento riportato a maggio. In base ai numeri forniti dalla ...