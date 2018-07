meteoweb.eu

: Wood’n’Art Livigno, una settimana per scoprire l’arte della scultura nel legno - italiavola : Wood’n’Art Livigno, una settimana per scoprire l’arte della scultura nel legno -

(Di lunedì 2 luglio 2018) Animali, folletti e figure astratte prendono vita come per magia, “liberati” con sapienti tocchi di scalpello dai tronchi che li tengono prigionieri: non è l’inizio di una fiaba per bambini, ma la descrizione di una magia per tutta la famiglia che dal 4 al 7 luglio si compirà asotto gli occhi degli spettatori di Wood’n’Art. La sesta edizione del simposio internazionale didelsi terrà nella suggestiva cornice del bosco che ospita il parco avventura Larix Park. Sotto i suoi larici millenari, per quattro giorni dieci artisti da tutto il mondo daranno spettacolo confrontandosi e sfidandosi per avvicinare il pubblico alla nobile arte dell’intaglio, che ae sulle Alpi vanta una tradizione artigiana antichissima. Anche quest’anno la direzione artisticamanifestazione è affidata a Vania Cusini, artista locale tra ...