Wimbledon | Seppi vince all' esordio

Wimbledon - per Federer debutto positivo - anche Seppi ok : È iniziata in scioltezza la difesa di Roger Federer dell'ottavo titolo a Wimbledon. Sul campo centrale il campione svizzero ha battuto in tre set il serbo Dusan Lajovic: 6-1, 6-3, 6-4 on 1h e 19' di ...

Tennis - in 10 al via a Wimbledon : Giorgi e Seppi avanzano - Fabbiano in campo : Tennis SEGUI TUTTI I MATCH IN DIRETTA Comincia bene l'avventura dei 10 italiani a Wimbledon. Camila Giorgi, unica rappresentante in gare nel singolare femminile, ha passato il turno battendo la ...

Wimbledon 2018 : tutto facile per Andreas Seppi al primo turno. John-Patrick Smith si arrende in tre set : Andreas Seppi vola al secondo turno di Wimbledon battendo in tre set, 6-2 6-4 6-1 l’australiano John-Patrick Smith. Nessuna difficoltà per l’azzurro, che conferma una volta di più di trovarsi a proprio agio sul verde, chiudendo il match in un’ora e ventitré minuti di gioco. Seppi ha condotta la partita senza patemi, dominando al servizio (30/33 con la prima) e facendo valere la sua maggiore qualità al cospetto di un avversario ...

Wimbledon – Seppi super al primo turno : Smith al tappeto in tre set : Andreas Seppi facile all’esordio di Wimbledon: il tennista azzurro supera il primo turno battendo Smith in tre set Che spettacolo Andreas Seppi all’esordio di Wimbledon: sull’erba inglese, il tennista italiano ha superato con facilità il primo turno del terzo Slam stagionale. Seppi ha mandato al tappeto il suo avversario, l’australiano Smith, in poco meno di un’ora e mezza di gioco, col punteggio di 6-2, 6-4, ...

DIRETTA / Wimbledon 2018 Dimitrov Wawrinka (6-1) streaming video e tv : Seppi avanza - bene Travaglia! : DIRETTA Wimbledon 2018, info streaming video e tv: orario delle partite di lunedì 2 luglio. Scattano oggi le sfide del tabellone principale nel torneo di tennis più prestigioso al mondo(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 18:09:00 GMT)