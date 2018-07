Wimbledon | Re Federer avanti a tutta Ok Cilic | Stephens travolta

Esordio facile per Federer a Wimbledon - Lajovic non si prende neanche un set : Primo turno archiviato per Roger Federer a Wimbledon 2018, il tennista svizzero batte nettamente il serbo Dusan Lajovic con il risultato di 3-0 Un primo turno agevole quello appena affrontato e terminato a Wimbledon da Roger Federer. Il tennista svizzero si è cimentato in un sessantaquattresimo di finale contro il serbo Dusan Lajovic, vincendo con il pronosticabile risultato di 3-0. Federer fatica pochissimo nel primo set, lasciando ...

Wimbledon – “Sei bellissimo!” - la giornalista ‘ci prova’ con Federer : la sexy risposta di Roger è tutta ridere [VIDEO] : Divertente siparietto fra Roger Federer e una giornalista, nel corso della conferenza stampa che precede l’esordio a Wimbledon: i complimenti sulla bellezza del tennista si sprecano Forte, talentuoso e anche… un sex simbol, tutti aggettivi che calzano a pennello alla figura di Roger Federer. Se i primi aspetti vengono spesso discussi in conferenza stampa, capita più raramente che dialogando con il campione svizzero si parli del suo ...

Re Federer apre Wimbledon. Serena - via alla sfida : In campo oggi la numero 2 al mondo, la danese Caroline Wozniacki, in stato di grazia. Per Caro la rivale al debutto è la 32enne americana Varvara Lepchenko, numero 97 Wta. Da seguire oggi anche ...

LIVE Wimbledon 2018 in DIRETTA : risultati 2 luglio. Tocca subito a Roger Federer. In campo 5 azzurri - c’è Camila Giorgi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale integrale della prima giornata di incontri di Wimbledon: finalmente si inizia! Oggi, lunedì 2 luglio, inizia l’edizione 2018: in campo per il primo turno dei tornei di singolare la parte alta del tabellone maschile e la parte bassa di quello femminile. Sul campo Centrale alle ore 14.00 aprirà le danze l’elvetico Roger Federer, testa di serie numero uno, mentre a seguire scenderà in ...

Federer - sono pronto per Wimbledon : ANSA, - LONDRA, 1 LUG - Indiscusso favorito da bookmakers e addetti ai lavori, lunedì Roger Federer comincia la sua rincorsa al nono sigillo sui prati di Wimbledon. "Quest'ultima settimana mi è ...

Wimbledon – Federer favorito - ma Wilander avverte : “non è come Nadal al Roland Garros” : L’ex tennista Mats Wilander non ha dubbi: Federer è il favorito per la vittoria di Wimbledon, ma non sarà ‘scontato’ come per Nadal al Roland Garros Wimbledon è ormai alle porte. A partire dal 2 luglio prende il via l’appuntamento principale per la stagione su erba, che vedrà i migliori tennisti al mondo sfidarsi sui verdi campi dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club. Roger Federer è dato dagli addetti ...

Wimbledon al via - Federer a caccia del nono titolo : La numero uno al mondo Simona Halep dovrà gestire la sbornia della vittoria a Parigi, ma non ha mai brillato particolarmente a Wimbledon. Parte con non meno incertezze la danese Caroline Wozniacki, ...

Wimbledon 2018 : la prima giornata. Subito Federer e S.Williams. Super sfida Dimitrov-Wawrinka. Cinque azzurri in campo : La tradizione va rispettata e a Wimbledon lo sanno benissimo. Proprio per questo motivo ad aprire il programma sul Centrale sarà il campione in carica Roger Federer. Lo svizzera se la vedrà con il serbo Dusan Lajovic, numero 57 del mondo che non ha mai raggiunto il terzo turno ai Championships. Una sfida tra rovesci ad una mano e sicuramente un buon esordio per Federer per entrare a pieno ritmo nel torneo. Sarà anche il giorno di Serena ...

Tennis - Wimbledon : Nadal sfida Federer il tempio li aspetta : G iugno e luglio portano con sé il rosso e il verde, i colori della gloria imperitura. E i Principi vestono le livree intonate alle loro riserve di caccia preferite: la terra per Nadal e l'erba per ...

Federer e Nadal - Wimbledon prepara sfida dei n.1 : Non per una questione agronomo-botanica, bensì per le politica ecologiche introdotte dal circolo tennistico più esclusivo al mondo, che ha deciso di bandire le cannucce di plastica. Le due settimane ...

Wimbledon – Federer il favorito - ma chi può contrastarlo? Rasheed non ha dubbi : “ecco di chi deve aver paura Roger” : Roger Federer inizia il torneo di Wimbledon da favorito, ma chi potrebbe metterlo in difficoltà? Coach Roger Rasheed ha in mente due nomi insoliti Giugno volge al termine e Wimbledon è ormai alle porte. A partire dal 2 luglio prende il via l’appuntamento principale per la stagione su erba, che vedrà i migliori tennisti al mondo sfidarsi sui verdi campi dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club. Roger Federer è dato dagli addetti ...

Clamoroso a Wimbledon! Federer è su di giri e ‘urla’ la sua euforia : l’inserviente lo sgrida! [VIDEO] : Roger Federer non sta più nella pelle! Il campione svizzero non vede l’ora di iniziare Wimbledon e ‘urla’ tutta la sua euforia: un addetto alla manutenzione però lo bacchetta! Ci sono cose che non ti puoi permettere, anche se sei… Roger Federer. Una di queste è disturbare il silenzio dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club, non importa quanto tu sia euforico. Chiederer al diretto interessato per avere ...