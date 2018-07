Wimbledon – Pliskova supera Dart all’esordio | Karolina lascia il secondo set | poi non c’è

sportfair

: Esordio difficile per Karolina #Pliskova che contro la giovane britannica #Hart, vince 7-6 2-6 6-1.?? #Wimbledon - WeAreTennisITA : Esordio difficile per Karolina #Pliskova che contro la giovane britannica #Hart, vince 7-6 2-6 6-1.?? #Wimbledon - LucaFiorino24 : Il più grande punto interrogativo della vigilia: Riuscirà Karolina Pliskova a superare per la prima volta in carri… - RotoCurve : RT @josh3302: #Wimbledon Bets Roger Federer 2/1 Juan Martin Del Potro Quarter #4 3/1 Serena Williams 6/1 Maria Sharapova 20/1 Maria Sharap… -

(Di lunedì 2 luglio 2018) Qualche incertezzaper: la tennista ceca batte la britannica, imponendosi al terzo set Mezzo passo falsoper. La tennista ceca batte Harriet, numero 171 al mondo, dopo 2 ore e 9 minuti di gioco. La tennista numero 8 del ranking femminile riesce are la tennista di casa in 3 set, conquistando il primo solo al tie-break per 7-2, salvo poi perdere il2-6. Decisivo il terzo periodo di gioco nel qualeè a corto di energie (e anche con qualche problema fisico, risolto parzialmente con un time out medico chiamato in precedenza) e viene fuori la differenza di talento fra le due che permette adi imporsi con un facile 6-1.L'articoloilset, poi non c’è storia sembra essere il primo ...