Wimbledon | per Federer debutto positivo | anche Seppi ok

Wimbledon 2018 : prima vittoria ai Championships per Thomas Fabbiano. L’azzurro supera in quattro set Bhambri : prima vittoria della carriera per Thomas Fabbiano a Wimbledon. Il tennista pugliese conferma il suo ottimo stato di forma e, dopo i tre successi nelle qualificazioni, batte anche l’indiano Yuki Bhambri, numero 85 del mondo, in quattro set con il punteggio di 2-6 6-3 6-3 6-1 dopo due ore e quaranta minuti di gioco. Il nativo di Grottaglie ha pagato nel primo parziale forse un po’ la pressione della grande occasione a disposizione ed ...

Wimbledon 2018 : tutto facile per Andreas Seppi al primo turno. John-Patrick Smith si arrende in tre set : Andreas Seppi vola al secondo turno di Wimbledon battendo in tre set, 6-2 6-4 6-1 l’australiano John-Patrick Smith. Nessuna difficoltà per l’azzurro, che conferma una volta di più di trovarsi a proprio agio sul verde, chiudendo il match in un’ora e ventitré minuti di gioco. Seppi ha condotta la partita senza patemi, dominando al servizio (30/33 con la prima) e facendo valere la sua maggiore qualità al cospetto di un avversario ...

Wimbledon – Seppi super al primo turno : Smith al tappeto in tre set : Andreas Seppi facile all’esordio di Wimbledon: il tennista azzurro supera il primo turno battendo Smith in tre set Che spettacolo Andreas Seppi all’esordio di Wimbledon: sull’erba inglese, il tennista italiano ha superato con facilità il primo turno del terzo Slam stagionale. Seppi ha mandato al tappeto il suo avversario, l’australiano Smith, in poco meno di un’ora e mezza di gioco, col punteggio di 6-2, 6-4, ...

Previsioni Meteo Wimbledon 2018 - super caldo a Londra : percepiti quasi 32°C - la temperatura più alta di quest’anno : Mentre tennisti e spettatori a Wimbledon, sede del prestigioso torneo di tennis, si godranno un tempo asciutto, senza pioggia, in questa settimana, un pericoloso caldo persisterà nell’Inghilterra meridionale. Le temperature sono state ben al di sopra della media dalla metà di giugno, con temperature pomeridiane che hanno superato i 25°C ogni giorno a partire dal 24 giugno, mentre la media delle massime del periodo è di 21°C. I termometri a ...

Wimbledon – Tutto facile per Caroline Wozniacki : stesa in due set la statunitense Lepchenko : Caroline Wozniacki super al primo turno di Wimbledon: la numero 2 al mondo asfalto la statunitense Lepchenko Caroline Wozniacki facile all’esordio! La danese ha battuto in due set la statunitense Lepchenko al primo turno di Wimbledon, terzo Slam della stagione. Sull’erba inglese, Caroline Wozniacki ha trionfato dopo un’ora e un minuto di gioco col punteggio di 6-0, 6-3. La numero 2 del ranking Mondiale sorride a Wimbledon ...

Wimbledon - tutto facile all'esordio per Federer : Il croato, numero 5 del mondo e terzo favorito del tabellone, ha sconfitto il giapponese Yoshihito Nishioka per 6-1 6-4 6-4.

Wimbledon 2018 : vittoria all’esordio per Camila Giorgi. Sconfitta in tre set la lettone Sevastova : Esordio vincente per Camila Giorgi a Wimbledon 2018. L’unica azzurra presente nel tabellone femminile ha superato in tre set la lettone Anastasija Sevastova, testa di serie numero 21, con il punteggio di 6-1 2-6 6-4 dopo quasi due ore di gioco. La solita partita un po’ pazza della marchigiana, che ha fatto e disfatto lungo tutto il corso del match. Un primo set dominato, poi un secondo che l’ha vista sparire dal campo e poi un ...

Perché Roger Federer ha cambiato sponsor tecnico al debutto a Wimbledon : Il patron di Uniqlo, l'uomo più ricco del Giappone 'Il nostro accordo riguarderà l'innovazione sia in campo che fuori, condividendo lo scopo di cambiare in meglio il mondo - queste le parole di Yanai ...

Wimbledon : Federer supera il primo turno - fuori la Stephens : Tennis. Esordio agevole per Roger Federer nel torneo di Wimbledon, seconda prova stagionale del Grande Slam. Lo svizzero, numero 2 del Mondo, ha superato il primo turno battendo in tre set il serbo Dusan Lajovic con il punteggio di 6-1, 6-3, 6-4. Da segnalare subito una sorpresa nel tabellone femminile, con la sconfitta al primo ...

Perché Roger Federer ha cambiato sponsor tecnico al debutto a Wimbledon : Sayonara, Nike. Ovvero addio: Roger Federer cambia sponsor tecnico, abbandonando quello americano che lo accompagnava da 24 anni e ne sposa uno giapponese, Uniqlo, marca d’abbigliamento fast fashion (paragonabile a Zara o H&M) fondata a Ube nel 1949. Il contratto tra il tennista svizzero numero 2 al mondo e Nike era scaduto a marzo, ma da allora lo sportivo aveva continuato a indossare abiti marchiati dal tradizionale baffetto. ...

Wimbledon 2018 : partenza perfetta di Federer. Lajovic sconfitto 6-1 - 6-3 - 6-4 : E ancora Insider , il riassunto della giornata in circa 15 minuti affidato a Stefano Meloccaro, in onda su Sky Sport Uno a mezzanotte e mezza e nel corso delle edizioni mattutine di Sky Sport 24. Il ...

Esordio facile per Federer a Wimbledon - Lajovic non si prende neanche un set : Primo turno archiviato per Roger Federer a Wimbledon 2018, il tennista svizzero batte nettamente il serbo Dusan Lajovic con il risultato di 3-0 Un primo turno agevole quello appena affrontato e terminato a Wimbledon da Roger Federer. Il tennista svizzero si è cimentato in un sessantaquattresimo di finale contro il serbo Dusan Lajovic, vincendo con il pronosticabile risultato di 3-0. Federer fatica pochissimo nel primo set, lasciando ...

Wimbledon – Pliskova supera Dart all’esordio : Karolina lascia il secondo set - poi non c’è storia : Qualche incertezza all’esordio per Karolina Pliskova a Wimbledon: la tennista ceca batte la britannica Dart all’esordio, imponendosi al terzo set Mezzo passo falso all’esordio a Wimbledon per Karolina Pliskova. La tennista ceca batte Harriet Dart, numero 171 al mondo, dopo 2 ore e 9 minuti di gioco. La tennista numero 8 del ranking femminile riesce a superare la tennista di casa in 3 set, conquistando il primo solo al tie-break per 7-2, ...