Wimbledon non ha paura dei Mondiali

Esordio facile per Federer a Wimbledon - Lajovic non si prende neanche un set : Primo turno archiviato per Roger Federer a Wimbledon 2018, il tennista svizzero batte nettamente il serbo Dusan Lajovic con il risultato di 3-0 Un primo turno agevole quello appena affrontato e terminato a Wimbledon da Roger Federer. Il tennista svizzero si è cimentato in un sessantaquattresimo di finale contro il serbo Dusan Lajovic, vincendo con il pronosticabile risultato di 3-0. Federer fatica pochissimo nel primo set, lasciando ...

Wimbledon – Pliskova supera Dart all’esordio : Karolina lascia il secondo set - poi non c’è storia : Qualche incertezza all’esordio per Karolina Pliskova a Wimbledon: la tennista ceca batte la britannica Dart all’esordio, imponendosi al terzo set Mezzo passo falso all’esordio a Wimbledon per Karolina Pliskova. La tennista ceca batte Harriet Dart, numero 171 al mondo, dopo 2 ore e 9 minuti di gioco. La tennista numero 8 del ranking femminile riesce a superare la tennista di casa in 3 set, conquistando il primo solo al tie-break per 7-2, ...

Wimbledon – I bookmakers non hanno dubbi - ecco le quote dei favoriti per la vittoria finale : Mancano poche ore all’inizio ufficiale di Wimbledon! La domanda è una sola: chi vincerà lo Slam britannico? I bookmakers non hanno dubbi Mancano solo poche ore e il tennis potrà mettersi l’abito da sera, in questo caso rigorosamente bianco: sugli splendidi campi in erba dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club inizia ufficialmente Wimbledon 2018. La domanda che precede l’inizio è una sola: chi sono i favoriti? I bookmakers non hanno ...

Murray non giocherà a Wimbledon : Forfait dell'ultima ora per Andy Murray, che si è ritirato dal tabellone di Wimbledon. Lo scozzese, alle prese con un lento recupero dopo l'operazione all'anca a cui si è sottoposto lo scorso gennaio, ...

Wimbledon – Federer favorito - ma Wilander avverte : “non è come Nadal al Roland Garros” : L’ex tennista Mats Wilander non ha dubbi: Federer è il favorito per la vittoria di Wimbledon, ma non sarà ‘scontato’ come per Nadal al Roland Garros Wimbledon è ormai alle porte. A partire dal 2 luglio prende il via l’appuntamento principale per la stagione su erba, che vedrà i migliori tennisti al mondo sfidarsi sui verdi campi dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club. Roger Federer è dato dagli addetti ...

Wimbledon al via - Federer a caccia del nono titolo : La numero uno al mondo Simona Halep dovrà gestire la sbornia della vittoria a Parigi, ma non ha mai brillato particolarmente a Wimbledon. Parte con non meno incertezze la danese Caroline Wozniacki, ...

Wimbledon – Federer il favorito - ma chi può contrastarlo? Rasheed non ha dubbi : “ecco di chi deve aver paura Roger” : Roger Federer inizia il torneo di Wimbledon da favorito, ma chi potrebbe metterlo in difficoltà? Coach Roger Rasheed ha in mente due nomi insoliti Giugno volge al termine e Wimbledon è ormai alle porte. A partire dal 2 luglio prende il via l’appuntamento principale per la stagione su erba, che vedrà i migliori tennisti al mondo sfidarsi sui verdi campi dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club. Roger Federer è dato dagli addetti ...

Anche i campioni vengono strigliati : Federer parla a voce alta - ma al lavoratore di Wimbledon non va giù. Il siparietto : Roger Federer sta girando un video mentre, a Wimbledon, sta passando accanto al famoso campo 18, dove nel 2010 si è giocata la partita tra professionisti più lunga di sempre, quella tra John Isner e Nicolas Mahut, durata più di 11 ore. A un certo punto, un lavoratore, probabilmente un addetto al campo da gioco, lo rimprovera per il tono di voce troppo alto. Il campione elvetico, che cerca a Londra il suo nono successo, ha pubblicato, con grande ...

Federer carico a mille - il segreto : “ritiro? Appena Wimbledon non mi darà più emozioni” : Roger Federer carico in vista di Wimbledon: il tennista svizzero ha spiegato che se non avesse più motivazioni si sarebbe già ritirato Dopo aver perso la posizione numero 1 nella finale di Halle, Roger Federer si prepara per l’imminente inizio di Wimbledon. Torneo Slam dal grande prestigio e della grande tradizione, che Roger ha vinto già per 8 edizioni. Lo svizzero però non si sente ancora appagato. Ricordando i suoi trionfi passati ...

Wimbledon – Novak Djokovic si chiama fuori dal lotto dei favoriti : “chi vincerà? Non solo Federer…” : Wimbledon è ormai alle porte e Novak Djokovic ha stilato la lista dei favoriti per la vittoria finale dello Slam britannico La finale del Queen’s sembrava il momento giusto per ritornare a vincere, dopo un lungo periodo di stop e delusioni, ma Marin Cilic non è stato dello stesso avviso. Oltre alla caratura dell’avversario, sulla quale non si discute, bisogna prendere in considerazione anche l’attuale stato di forma di Novak ...

Tennis – Justin Gimelstob implora Serena Williams : “per favore - a Wimbledon non giocare…” : L’ex Tennista statunitense Justin Gimelstob ha parlato delle possibilità di Serena Williams di vincere Wimbledon, implorandola di non giocare in doppio Il 2018 doveva essere l’anno del grande ritorno di Serena Williams, assente da più di un anno dopo aver dato alla luce la sua prima figlia, ma così non è stato. Il rientro è stato più lungo del previsto a causa dei continui problemi fisici che hanno attanagliato la campionessa ...

Tennis - Rafael Nadal in dubbio per Wimbledon : “Non sarò al Queen’s. Debbo recuperare fisicamente” : “Il Queen’s è un grande evento, ho ricordi felici di quando vinsi il titolo nel 2008 e volevo tornare quest’anno. Ma è stata per me una stagione molto lunga sulla terra battuta con grandi risultati. Vorrei scusarmi con gli organizzatori del torneo e soprattutto con i tifosi che speravano di vedermi giocare, ma ho parlato con i miei medici e ho bisogno di ascoltare quello che il mio corpo mi sta dicendo“. Con queste parole ...

Nadal senza filtri in conferenza stampa : “Wimbledon? Non sono sicuro di andarci. Invidioso di Federer? Vi rispondo così” : Rafa Nadal non si è nascosto in conferenza stampa svelando un suo possibile forfait da Wimbledon. Il maiorchino ha poi risposto per le rime alle ‘solite domande’ sul record Slam di Federer Nella giornata di ieri, Rafa Nadal si è laureato campione del Roland Garros per l’11ª volta nella sua strepitosa carriera. Ennesima conclusione coi fiocchi di una stagione su terra rivelatasi pazzesca, anche a 32 anni. Il maiorchino adesso si ...