Wimbledon – I bookmakers non hanno dubbi | ecco le quote dei favoriti per la vittoria

(Di lunedì 2 luglio 2018) Mancano poche ore all’inizio ufficiale di! La domanda è una sola: chi vincerà lo Slam britannico? InonMancano solo poche ore e il tennis potrà mettersi l’abito da sera, in questo caso rigorosamente bianco: sugli splendidi campi in erba dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club inizia ufficialmente2018. La domanda che precede l’inizio è una sola: chi sono i? Inon: nel tabellone maschile Federer è il candidato principale alla. Al secondo posto salgono le chance di Novak Djokovic, finalmente ristabilito dal punto di vista fisico e mentale. Chiude il podio Nadal ‘penalizzato’ dalla superficie e dalle fatiche del Roland Garros. Menzione seciale per Cilic e Del potro, subito dietro i Fab-4, mentre Zvrev e Kyrgios si dividono il ruolo di giovane outsider. Di seguito leATP di William ...