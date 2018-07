Wimbledon | esordio senza problemi per Federer Fuori la Stephens

Wimbledon - Seppi vince all'esordio : LONDRA - Andreas Seppi supera il primo turno di Wimbledon , terzo Slam della stagione, scattato sui campi in erba dell'All England Lawn Tennis Club. Il 34enne di Caldaro, numero 50 del ranking ...

Wimbledon - le scarpe del match d’esordio di Federer sono un omaggio a Londra ed allo slam più antico del mondo [GALLERY] : Roger Federer ha indossato, durante il suo match di esordio a Wimbledon 2018, un paio di scarpe personalizzate per l’importante occasione Roger Federer partecipa al torneo di Wimbledon 2018 da campione in carica. Le aspettative per il tennista svizzero sono alte ed il prestigio di giocarsi il nono titolo in carriera sull’erba dello slam più antico al mondo è grande. Lo sportivo si è presentato sul campo centrale con una tenuta ...

Wimbledon - tutto facile all'esordio per Federer : Il croato, numero 5 del mondo e terzo favorito del tabellone, ha sconfitto il giapponese Yoshihito Nishioka per 6-1 6-4 6-4.

Wimbledon 2018 : vittoria all’esordio per Camila Giorgi. Sconfitta in tre set la lettone Sevastova : Esordio vincente per Camila Giorgi a Wimbledon 2018. L’unica azzurra presente nel tabellone femminile ha superato in tre set la lettone Anastasija Sevastova, testa di serie numero 21, con il punteggio di 6-1 2-6 6-4 dopo quasi due ore di gioco. La solita partita un po’ pazza della marchigiana, che ha fatto e disfatto lungo tutto il corso del match. Un primo set dominato, poi un secondo che l’ha vista sparire dal campo e poi un ...

Wimbledon – Camila Giorgi sorride all’esordio : battuta Sevastova in tre set : Bella vittoria di Camila Giorgi all’esordio di Wimbledon: battuta Sevastova in tre set Esordio vincente per Camila Giorgi a Wimbledon. La tennista azzurra ha iniziato col piede giusto la sua partecipazione al terzo Slam della stagione, portandosi a casa un’importante vittoria. Camila Giorgi ha trionfato al terzo set, battendo la lettone Sevastova sull’erba inglese, dopo un’ora e 56 minuti di gioco. Il match è ...

Wimbledon - Federer vince all'esordio. Fuori la Stephens : Esordio senza sorprese per Marin Cilic a Wimbledon: il tennista croato, numero 5 del mondo, ha battuto al primo turno nella terza prova stagionale dello Slam il giapponese Yoshihito Nishioka col ...

Esordio facile per Federer a Wimbledon - Lajovic non si prende neanche un set : Primo turno archiviato per Roger Federer a Wimbledon 2018, il tennista svizzero batte nettamente il serbo Dusan Lajovic con il risultato di 3-0 Un primo turno agevole quello appena affrontato e terminato a Wimbledon da Roger Federer. Il tennista svizzero si è cimentato in un sessantaquattresimo di finale contro il serbo Dusan Lajovic, vincendo con il pronosticabile risultato di 3-0. Federer fatica pochissimo nel primo set, lasciando ...

Wimbledon – Pliskova supera Dart all’esordio : Karolina lascia il secondo set - poi non c’è storia : Qualche incertezza all’esordio per Karolina Pliskova a Wimbledon: la tennista ceca batte la britannica Dart all’esordio, imponendosi al terzo set Mezzo passo falso all’esordio a Wimbledon per Karolina Pliskova. La tennista ceca batte Harriet Dart, numero 171 al mondo, dopo 2 ore e 9 minuti di gioco. La tennista numero 8 del ranking femminile riesce a superare la tennista di casa in 3 set, conquistando il primo solo al tie-break per 7-2, ...

Wimbledon – Esordio ok per Marin Cilic - Nishioka liquidato in 3 set : Esordio vincente per Marin Cilic a Wimbledon: il tennista croato batte il giapponese Nishioka in 3 set e avanza ai 32esimi L’anno scorso è arrivato fino in finale, ma poi è stato costretto ad arrendersi ad un problema al piede e ad un Roger Federer in stato di grazia. Quest’anno però, Marin Cilic punta dritto al bersaglio grosso. Il tennista croato fa il suo Esordio a Wimbledon con una vittoria convincente. Cilic, attualmente numero 5 del ...

DIRETTA/ Wimbledon 2018 Federer Lajovic streaming video e tv : ecco l'esordio del Re! : DIRETTA Wimbledon 2018, info streaming video e tv: orario delle partite di lunedì 2 luglio. Scattano oggi le sfide del tabellone principale nel torneo di tennis più prestigioso al mondo(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 13:58:00 GMT)