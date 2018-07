Wimbledon – Esordio ok per Marin Cilic | Nishioka liquidato in 3 set

sportfair

(Di lunedì 2 luglio 2018)vincente per: il tennista croato batte il giapponesein 3 set e avanza ai 32esimi L’anno scorso è arrivato fino in finale, ma poi è stato costretto ad arrendersi ad un problema al piede e ad un Roger Federer in stato di grazia. Quest’anno però,punta dritto al bersaglio grosso. Il tennista croato fa il suocon una vittoria convincente., attualmente numero 5 del rankin mondiale maschile, liquida il giapponese Yoshihito(numero 256 al mondo) in 3 set conclusi con il punteggio di 6-1 / 6-4 /6-4.L'articolook perin 3 set SPORTFAIR.