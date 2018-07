Wimbledon – Dal successo di Federer e Serena Williams al ko di Dimitrov | il riepilogo

Pronostico Dudi Sela vs Rafael Nadal - Wimbledon 3-7-2018 e Analisi : Wimbledon 2018, primo turno singolo, Analisi e Pronostico di Dudi Sela-Rafael Nadal, martedì 3 luglio. Dudi Sela–Rafael Nadal, martedì 3 luglio 2018. Dopo il sorteggio dei tabelloni maschile e femminile ha preso ufficialmente il via Wimbledon 2018, in programma dal 2 al 15 luglio. Sui campi in erba dell’All England Club di Londra, si sfideranno i migliori giocatori del mondo. Come arrivano Sela e Nadal? C’è attesa di ...

Wimbledon 2018 in diretta su Sky dal 2 al 15 luglio. Ecco la programmazione tv : Wimbledon 2018 Il nuovo SkySport, con una nuova numerazione e nuovi canali, viene inaugurato oggi con uno degli appuntamenti sportivi più prestigiosi al mondo: Wimbledon, terzo torneo del Grande Slam di tennis dell’anno. Al via la 132° edizione dei Championships, che Sky trasmetterà in diretta e in esclusiva per tutte le due settimane di gioco, dal 2 al 15 luglio 2018. Wimbledon 2018: la programmazione di Sky Sui ‘giardini’ ...

Wimbledon – Federer favorito - ma Wilander avverte : “non è come Nadal al Roland Garros” : L’ex tennista Mats Wilander non ha dubbi: Federer è il favorito per la vittoria di Wimbledon, ma non sarà ‘scontato’ come per Nadal al Roland Garros Wimbledon è ormai alle porte. A partire dal 2 luglio prende il via l’appuntamento principale per la stagione su erba, che vedrà i migliori tennisti al mondo sfidarsi sui verdi campi dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club. Roger Federer è dato dagli addetti ...

Tennis - Wimbledon : Nadal sfida Federer il tempio li aspetta : G iugno e luglio portano con sé il rosso e il verde, i colori della gloria imperitura. E i Principi vestono le livree intonate alle loro riserve di caccia preferite: la terra per Nadal e l'erba per ...

Wimbledon 2018 : Rafael Nadal ed un cammino incrociato con Marco Cecchinato e Fabio Fognini : Sarà un’Italia da record a Wimbledon, perchè mai nella storia dei Championships ci sono stati nove azzurri presenti nel tabellone principale dello Slam londinese. Un risultato veramente eccezionale e che certifica l’ottimo stato di forma del tennis maschile italiano, che ha ottenuto grandi risultati in questa stagione e che ha saputo anche rinnovarsi con la scoperta di tanti giovani che sono già presenti con una certa frequenza nel ...

Federer e Nadal - Wimbledon prepara sfida dei n.1 : Non per una questione agronomo-botanica, bensì per le politica ecologiche introdotte dal circolo tennistico più esclusivo al mondo, che ha deciso di bandire le cannucce di plastica. Le due settimane ...

Wimbledon 2018 : il tabellone di Camila Giorgi. Insidie fin dall’esordio - sognando un ottavo contro Wozniacki : Wimbledon 2018 è ormai alle porte. Se da una parte c’è un settore maschile che ha segnato il record di ben nove partecipanti, dall’altra c’è una conferma del momento di crisi che sta attraversando il tennis femminile italiano. Nel tabellone principale del terzo Slam dell’anno sarà presente la sola Camila Giorgi. La marchigiana sarà l’unica azzurra a giocare sull’erba londinese, anche per via della squalifica di Sara Errani e ...

Wimbledon 2018 - il tabellone maschile/ Federer nella parte alta con Cilic - Fognini e Cecchinato con Nadal : Wimbledon 2018, il tabellone maschile: Federer nella parte alta con Cilic, Fognini e Cecchinato con Nadal in quella bassa, che appare più squilibrata, visto che ci sono altri "big"(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 18:47:00 GMT)

Tennis - Wimbledon : sorteggio dolce per gli azzurri. Sarà Cecchinato-Nadal? : ... quando fu stoppato da Juan Martin Del Potro: il 34enne di Caldaro, ora n°43 Atp, debutterà contro John Patrick Smith, n°211 del mondo, proveniente dalle qualificazioni, alla quinta presenza nel main ...

Tennis - Wimbledon Federer-Nadal - sorteggio ok. Nove azzurri al via - è record : RIVINCITA PER LORENZI - Avversario australiano anche per Andreas Seppi, attualmente numero 43 Atp, debutterà contro John Patrick Smith, numero 211 del mondo, proveniente dalle qualificazioni. Ha, ...

Wimbledon – L’analisi di John McEnroe : “Federer favorito. Nadal? Ha l’ansia! E gli occhi di Djokovic…” : John McEnroe ha analizzato i possibili vincitori di Wimbledon: favorito Roger Federer, mentre Nadal e Djokovic, gli altri due big, hanno qualche problema Giugno volge al termine e Wimbledon è ormai alle porte. A partire dal 2 luglio prende il via l’appuntamento principale per la stagione su erba, che vedrà i migliori tennisti al mondo sfidarsi sui verdi campi dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club. La leggenda del tennis ...

Tennis - Wimbledon Federer-Nadal - sorteggio ok. Otto azzurri al via - è record : RIVINCITA PER LORENZI - Avversario australiano anche per Andreas Seppi, attualmente numero 43 Atp, debutterà contro John Patrick Smith, numero 211 del mondo, proveniente dalle qualificazioni. Ha, ...

Wimbledon 2018 - analisi del tabellone maschile. C’è Marin Cilic dalla parte di Roger Federer. Che folla nella parte bassa! : L’edizione 2018 di Wimbledon è alle porte. Il sorteggio del tabellone è stato un altro passo di avvicinamento importante, prima di lasciare la parola al campo, da lunedì. Sui prati verdi dell’All England Club il favorito è uno e uno solo, Roger Federer, campione in carica e a caccia del nono titolo ai Championships. Lo svizzero si presenta a Londra da numero due del mondo, conseguenza del passo falso in finale ad Halle, ma per il ...

Tabellone Wimbledon - effettuato il sorteggio : Cecchinato e Fognini dal “lato” di Nadal : Tabellone Wimbledon, è stato sorteggiata la griglia del torneo londinese, Federer al primo turno affronterà Lajovic Tabellone Wimbledon, sorteggiata la griglia del torneo maschile. Tanti gli spunti d’interesse, a partire dal primo turno di Federer che affronterà Lajovic. Gli italiani Cecchinato e Fognini sono entrambi nella parte bassa, quella di Nadal per intenderci. Federer sarà la testa di serie numero 1 e potrebbe trovare il ...