Wimbledon 2018 | tutto facile per Andreas Seppi al primo turno John-Patrick Smith si

Calendario Wimbledon 2018 - il programma di martedì 3 luglio : gli orari e i giocatori impegnati. Come vedere le partite in tv : Seconda giornata di incontri a Wimbledon con l’esordio sul campo centrale, contro Dudi Sela, del n.1 del mondo Rafael Nadal, tra gli osservati speciali di questo torneo e curioso di verificare la propria condizione. Vedremo anche l’esordio della vincitrice del 2017, l’iberica Garbine Muguruza, che darà il via al programma sul Centre Court contro Naomi Broady, e della n.1 del mondo Simona Halep che giocherà contro Kurumi Nara. ...

Wimbledon 2018 - Federer e Cilic chiudono in 3 set : Vittoria senza problemi per lo svizzero campione uscente e il finalista croato dell'ultima edizione.

DIRETTA / Wimbledon 2018 Dimitrov Wawrinka (6-1) streaming video e tv : Seppi avanza - bene Travaglia! : DIRETTA Wimbledon 2018, info streaming video e tv: orario delle partite di lunedì 2 luglio. Scattano oggi le sfide del tabellone principale nel torneo di tennis più prestigioso al mondo(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 18:09:00 GMT)

Previsioni Meteo Wimbledon 2018 - super caldo a Londra : percepiti quasi 32°C - la temperatura più alta di quest’anno : Mentre tennisti e spettatori a Wimbledon, sede del prestigioso torneo di tennis, si godranno un tempo asciutto, senza pioggia, in questa settimana, un pericoloso caldo persisterà nell’Inghilterra meridionale. Le temperature sono state ben al di sopra della media dalla metà di giugno, con temperature pomeridiane che hanno superato i 25°C ogni giorno a partire dal 24 giugno, mentre la media delle massime del periodo è di 21°C. I termometri a ...

Diretta/ Wimbledon 2018 Seppi Smith (5-1) streaming video e tv : in campo tanti italiani! : Diretta Wimbledon 2018, info streaming video e tv: orario delle partite di lunedì 2 luglio. Scattano oggi le sfide del tabellone principale nel torneo di tennis più prestigioso al mondo(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 17:04:00 GMT)

Wimbledon 2018 : vittoria all’esordio per Camila Giorgi. Sconfitta in tre set la lettone Sevastova : Esordio vincente per Camila Giorgi a Wimbledon 2018. L’unica azzurra presente nel tabellone femminile ha superato in tre set la lettone Anastasija Sevastova, testa di serie numero 21, con il punteggio di 6-1 2-6 6-4 dopo quasi due ore di gioco. La solita partita un po’ pazza della marchigiana, che ha fatto e disfatto lungo tutto il corso del match. Un primo set dominato, poi un secondo che l’ha vista sparire dal campo e poi un ...

Wimbledon 2018 : partenza perfetta di Federer. Lajovic sconfitto 6-1 - 6-3 - 6-4 : E ancora Insider , il riassunto della giornata in circa 15 minuti affidato a Stefano Meloccaro, in onda su Sky Sport Uno a mezzanotte e mezza e nel corso delle edizioni mattutine di Sky Sport 24. Il ...

LIVE Wimbledon 2018 in DIRETTA : risultati 2 luglio. Roger Federer apre bene. In campo 5 azzurri - c’è Camila Giorgi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale integrale della prima giornata di incontri di Wimbledon: finalmente si inizia! Oggi, lunedì 2 luglio, inizia l’edizione 2018: in campo per il primo turno dei tornei di singolare la parte alta del tabellone maschile e la parte bassa di quello femminile. Sul campo Centrale alle ore 14.00 aprirà le danze l’elvetico Roger Federer, testa di serie numero uno, mentre a seguire scenderà in ...

Pronostico Dudi Sela vs Rafael Nadal - Wimbledon 3-7-2018 e Analisi : Wimbledon 2018, primo turno singolo, Analisi e Pronostico di Dudi Sela-Rafael Nadal, martedì 3 luglio. Dudi Sela–Rafael Nadal, martedì 3 luglio 2018. Dopo il sorteggio dei tabelloni maschile e femminile ha preso ufficialmente il via Wimbledon 2018, in programma dal 2 al 15 luglio. Sui campi in erba dell’All England Club di Londra, si sfideranno i migliori giocatori del mondo. Come arrivano Sela e Nadal? C’è attesa di ...

DIRETTA/ Wimbledon 2018 Federer Lajovic streaming video e tv : ecco l'esordio del Re! : DIRETTA Wimbledon 2018, info streaming video e tv: orario delle partite di lunedì 2 luglio. Scattano oggi le sfide del tabellone principale nel torneo di tennis più prestigioso al mondo(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 13:58:00 GMT)

Wimbledon 2018 : ecco quanto guadagnano i tennisti vincitori del torneo : È la competizione più prestigiosa al mondo e unico slam a essere giocato sull'erba. La prima competizione mai avuta nella storia di questo sport è stata nel 1877, anno in cui gli appassionati hanno ...

Wimbledon 2018 in diretta su Sky dal 2 al 15 luglio. Ecco la programmazione tv : Wimbledon 2018 Il nuovo SkySport, con una nuova numerazione e nuovi canali, viene inaugurato oggi con uno degli appuntamenti sportivi più prestigiosi al mondo: Wimbledon, terzo torneo del Grande Slam di tennis dell’anno. Al via la 132° edizione dei Championships, che Sky trasmetterà in diretta e in esclusiva per tutte le due settimane di gioco, dal 2 al 15 luglio 2018. Wimbledon 2018: la programmazione di Sky Sui ‘giardini’ ...

Wimbledon 2018 : tutto il torneo in diretta esclusiva su Sky : Inizia oggi il torneo di tennis più importante al mondo ospitato sui campi dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club di Londra L'articolo Wimbledon 2018: tutto il torneo in diretta esclusiva su Sky è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.