Wimbledon 2018 in diretta su Sky | calendario | canali | orari

LIVE Wimbledon 2018 in DIRETTA : risultati 2 luglio. Tocca subito a Roger Federer. In campo 5 azzurri - c’è Camila Giorgi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale integrale della prima giornata di incontri di Wimbledon: finalmente si inizia! Oggi, lunedì 2 luglio, inizia l’edizione 2018: in campo per il primo turno dei tornei di singolare la parte alta del tabellone maschile e la parte bassa di quello femminile. Sul campo Centrale alle ore 14.00 aprirà le danze l’elvetico Roger Federer, testa di serie numero uno, mentre a seguire scenderà in ...

Comincia sui campi in erba dell'All England Club di Londra (diretta Sky Sport) il major più atteso dell'anno, Wimbledon. In campo tutti i migliori, con Roger Federer che difende il titolo conquistato lo scorso anno, l'ottavo e il primo dopo cinque anni di asti...

il primo appuntamento in esclusiva sarà con il torneo di tennis più importante al mondo: Wimbledon . Il terzo Slam della stagione sarà come sempre ospitato sui campi dell'All England

Wimbledon 2018 - Andy Murray comunica il forfait - al suo posto il lucky loser Jung : Aveva già fatto capire durante la settimana di Eastbourne che non sapeva se avrebbe partecipato a Wimbledon, e alla fine ha sciolto la riserva: Andy Murray, nello Slam di casa, non ci sarà. Il forfait dello scozzese giunge a tabellone già compilato da due giorni: avrebbe esordito nella giornata di martedì contro il francese Benoit Paire in una sfida che si preannunciava molto interessante. Al posto di Murray entra in tabellone il lucky loser ...

Wimbledon 2018 : la prima giornata. Subito Federer e S.Williams. Super sfida Dimitrov-Wawrinka. Cinque azzurri in campo : La tradizione va rispettata e a Wimbledon lo sanno benissimo. Proprio per questo motivo ad aprire il programma sul Centrale sarà il campione in carica Roger Federer. Lo svizzera se la vedrà con il serbo Dusan Lajovic, numero 57 del mondo che non ha mai raggiunto il terzo turno ai Championships. Una sfida tra rovesci ad una mano e sicuramente un buon esordio per Federer per entrare a pieno ritmo nel torneo. Sarà anche il giorno di Serena ...

Tutto quello che c'è da sapere su Wimbledon 2018 : la guida : ... 8.770 a 8.720, , al quale però basterà arrivare agli ottavi per arrivare alla stagione del cemento americano da numero 1 del mondo. A quanto ammonta il montepremi di Wimbledon? Sarà il ...

Wimbledon 2018 : Rafael Nadal ed un cammino incrociato con Marco Cecchinato e Fabio Fognini : Sarà un’Italia da record a Wimbledon, perchè mai nella storia dei Championships ci sono stati nove azzurri presenti nel tabellone principale dello Slam londinese. Un risultato veramente eccezionale e che certifica l’ottimo stato di forma del tennis maschile italiano, che ha ottenuto grandi risultati in questa stagione e che ha saputo anche rinnovarsi con la scoperta di tanti giovani che sono già presenti con una certa frequenza nel ...