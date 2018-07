WhatsApp | i gruppi cambiano pelle | così saranno utili e si ridurrà il rumore

WhatsApp e l’aggiornamento dei gruppi preso da Telegram : Whatsapp riceve un nuovo aggiornamento relativo ai gruppi. “I buoni artisti prendono in prestito grandi artisti rubano” è una frase che Facebook sembra aver fatto sua dopo aver copiato da Snapchat per Instagram e ora da Telegram per l’app di messaggistica con oltre un miliardo di utenti mensili. Whatsapp e l’aggiornamento dei gruppi preso da Telegram Questa settimana, Whatsapp ha pubblicato una nuova funzione per i suoi ...

Stravolti i gruppi WhatsApp - come solo gli amministratori possono inviare messaggi e bloccare gli altri membri : Un cambiamento epocale nei gruppi WhatsApp è atterrato nell'applicazione di messaggistica proprio in queste ore. Da oggi 29 giugno gli amministratori potranno decidere di limitare l'invio dei messaggi nei gruppi solo a loro stessi e decidere invece di bloccare la condivisione di contenuti nella chat collettiva da parte di tutti gli altri membri. Questi ultimi, nel momento in cui tenteranno di interagire, in realtà, risponderanno solo in chat ...

Niente più spam nei gruppi WhatsApp e messaggi solo dagli amministratori? Funzione imminente : Siamo vicini alla fine incondizionato dello "spam" nei gruppi WhatsApp con messaggi dei contatti spesso inopportuni? Gli amministratori potranno metter presto un freno alla condivisione spasmodica di qualsiasi nota, video o immagine, almeno per un tempo limite ben preciso? Non è la prima volta che si parla della sperimentazione dell'utile Funzione ma in questi minuti, il sempre informatissimo @WABetaInfo ci da la conferma che la svolta è ...

“Finalmente”. WhatsApp : grande novità per i gruppi. In poche mosse cambia il modo di chattare con gli amici : Whatsapp, arrivano nuove funzioni per i gruppi. Gioia e dolore in alcuni casi, tra invasione di notifiche e catene di Sant’Antonio 2.0, si tratta comunque di uno strumento ormai utilizzato dalla stragrande maggioranza delle persone. Famiglia, amici, quelli del calcetto, mamme, neo genitori in cerca di consigli, il team del Fantacalcio o gli studenti che si organizzano in gruppi di studio, fino alle autorità che devono ...

WhatsApp e novità sui gruppi : ecco le quattro ‘rivoluzioni’ che miglioreranno la vita (virtuale) degli utenti : I dettagli contano. Lo sanno gli stilisti e lo sa anche Whatsapp. L’app di messaggistica rispetta le promesse e rivoluziona le regole dei famosi gruppi, il cavallo di battaglia sui cui sta galoppando spedito verso una fruibilità più facile e libera per il suo miliardo e mezzo di utenti al mese. Con la nuova versione della piattaforma di messaggistica Whatsapp rifà gli orli al suo prodotto migliore e aggiunge sostanziali novità che agevoleranno ...

WhatsApp ha deciso di puntare sui gruppi. Ecco cosa cambierà : Snapchat ha successo con le Storie? Facebook e Instagram le importano. Telegram funziona soprattutto grazie ai gruppi? WhatsApp prova a migliorare i propri. L'app di messaggistica ha svelato alcune nuove funzioni, per cercare di avere una gestione più semplice e stimolare la creazione di gruppi più numerosi. Ecco che cosa cambia. Il campo “descrizione” Sarà possibile aggiungere al gruppo, oltre al nome, ...

WhatsApp : sarà difficile essere riammessi ai gruppi : Cambiamenti sostanziali per WhatsApp. I principali riguardano i gruppi. Chi li abbandona difficilmente potrà essere riammesso. I membri di un

WhatsApp : novità in arrivo sui gruppi - le nuove funzioni Video : WhatsApp è la piattaforma di messaggistica più utilizzata in Italia e non solo. L'app conta infatti circa un miliardo e mezzo di iscritti e almeno la meta' di essi utilizza la piattaforma giornalmente per comunicare con amici e parenti. L'applicazione contiene molteplici funzioni molto allettanti per tutti gli utenti, motivo per cui quest'ultimi preferiscono l'app dal pallino verde a tutte le altre di messaggistica. Di mese in mese sono ...

WhatsApp : tante novità per i gruppi - ecco cosa cambia : tante novità e funzioni per i gruppi WhatsApp: oltre al nome, ad esempio, sarà possibile aggiungere una descrizione, un breve testo all’interno della schermata “Info gruppo”. WhatsApp in un post precisa che si potrà “impostare lo scopo, le regole e l’argomento del gruppo“. Quando un nuovo utente entra nel gruppo, la descrizione viene visualizzata in cima alla chat. Gli amministratori inoltre potranno ora ...

Come cambiano i gruppi WhatsApp : (Foto: Gaia Berruto/Wired) gruppi di WhatsApp, dall’adorazione al fastidio, nell’arco di pochi minuti: tanto utili, quanto urticanti, in certi momenti. Ma ci si può sempre chiamare fuori e anzi, sempre di più. Novità nel servizio di messaggistica istantanea di casa Facebook. Tanto per cominciare, sarà aggiunta la descrizione del gruppo, un breve testo all’interno della schermata “Info gruppo” che permette di ...

Tutte le novità WhatsApp sui gruppi con l’ultimo aggiornamento per iPhone e Android : L'ultima versione finale di WhatsApp per iPhone e Android sembra introdurre una serie di novità importanti per quanto riguarda la gestione dei gruppi di chat, di cui a seguire i dettagli. Si parte dalla descrizione della conversazione che pone in primo piano l'argomento principale del gruppo specifico, il regolamento e l'obiettivo generale: ogniqualvolta qualcuno venga aggiunto, la descrizione verrà esibita in evidenza. Passiamo poi alle ...