Vulcano Kilauea | almeno due fessure rimangono attive | sale il numero delle case distrutte

Hawaii : la lava del Vulcano Kilauea spazza via altre case mentre un nuovo forte terremoto colpisce la vetta [FOTO e VIDEO]

Hawaii - senza precedenti - sconcertanti - gravi : così gli esperti descrivono gli ultimi 2 mesi in cima al Vulcano Kilauea : Il Parco Nazionale dei Vulcani delle Hawaii, principale attrazione turistica dell’isola, ha chiuso 49 giorni fa a causa delle eruzioni esplosive in cima al vulcano Kilauea. Da quel momento, il paesaggio del parco e quello sulla vetta sono cambiati in maniera drastica. L’Osservatorio vulcanologico delle Hawaii stima che il cratere Halemaumau abbia raddoppiato le sue dimensioni negli ultimi due mesi e si sia abbassato incredibilmente di 300 metri. ...

Vulcano Kilauea - enorme palla di lava lungo il fiume verso l'oceano : le eruzioni continuano a tutta forza mentre un forte terremoto scuote la vetta [FOTO e VIDEO]

Hawaii : l'eruzione del Kilauea sta formando un nuovo Vulcano?

Hawaii : il cratere in cima al Vulcano Kilauea continua a sprofondare - l'eruzione dalla fessura numero 8 è ancora devastante [FOTO e VIDEO]

Hawaii : mentre il Vulcano Kilauea continua a ruggire - cosa sta succedendo al Mauna Loa? : mentre le eruzioni del vulcano Kilauea proseguono senza sosta o segni di rallentamento, alle Hawaii c’è una cosa in meno di cui preoccuparsi: l’attività del vulcano Mauna Loa, infatti, si è placata. È quanto riferisce l’Osservatorio vulcanologico delle Hawaii, informando che il livello di allerta per il Mauna Loa, il vulcano attivo più grande del mondo, è stato abbassato a “normale” dopo aver raggiunto il livello giallo. L’Osservatorio ha ...

Hawaii - il Vulcano Kilauea non si placa : le eruzioni continuano da diverse fessure e alimentano il fiume di lava [FOTO e VIDEO]

Vulcano Kilauea : affascinante vista dallo spazio delle eruzioni mentre il crollo del cratere ingoia uno strumento dell’USGS : Gli astronauti a bordo della Stazione Spaziale Internazionale stanno seguendo l’eruzione del Vulcano Kilauea dallo spazio dall’inizio di maggio: ecco l’ultima immagine che hanno svelato. Questa nuova foto dell’astronauta della NASA Ricky Arnold mostra l’inquietante bagliore arancione dei flussi di lava del Vulcano generati da molteplici fessure. La foto è stata scattata prima che il sole sorgesse alle Hawaii, anticipato dal bagliore blu visibile ...

Hawaii : forte terremoto in cima al Vulcano Kilauea - le eruzioni continuano senza sosta dopo oltre 7 settimane [GALLERY]

Hawaii : terremoto di magnitudo 5.3 in cima al Vulcano Kilauea - le eruzioni proseguono da diverse fessure [FOTO e VIDEO]

Hawaii : si teme che passeranno anni prima che la lava del Vulcano Kilauea si esaurisca : Gli esperti del Servizio Geologico statunitense (USGS) temono che la lava eruttata finora dal vulcano Kilauea non abbia neanche scalfito la superficie delle sue riserve nascoste di magma. Quando è stata posta la domanda sul momento in cui le camere del vulcano si svuoteranno, l’USGS ha ammesso che non c’è modo di saperlo con precisione. “Non abbiamo l’assoluta certezza di quanto magma sia immagazzinato al di sotto della cima. Abbiamo solo stime, ...

Vulcano Kilauea - situazione stabile nella sua criticità : diverse fessure attive - lava oltre 50 metri di altezza - forti terremoti [FOTO e VIDEO]

Hawaii - 40 eventi sismici all'ora : ennesimo terremoto di magnitudo 5.3 sul Vulcano Kilauea mentre altre fessure riprendono l'attività [FOTO e VIDEO]

Hawaii - 4° giorno di fila di terremoti di magnitudo superiore a 5 in cima al Vulcano Kilauea - le eruzioni non rallentano [FOTO e VIDEO]