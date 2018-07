Vulcano e Stromboli | parte la stagione estiva dei Centri Informativi INGV con la visita

INGV : riapre la stagione estiva dei Centri Informativi di Vulcano e Stromboli : Lunedì 2 luglio, in occasione dell’apertura della stagione estiva del Centri Informativi di Vulcano e Stromboli dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcano logia ( INGV ), il Capo Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, sarà a Vulcano e a Stromboli per visitare le due strutture dell’Istituto. Ad accoglierlo, il Presidente INGV Carlo Doglioni e il Direttore Generale INGV Maria Siclari. Il programma prevede alle 11.00 la ...

