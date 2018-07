Vladimir Putin | lo zar che vuole conquistare l' Europa

Disavventura (pazzesca) per due tifosi dell’Argentina! Ci pensa Putin a rimediare - il regalo di Vladimir ai due supporter : La Disavventura dei due tifosi argentini si trasforma in una storia a lieto fine: lo scambio di città fa mancare ai due maldestri supporter l’incontro tra Argentina e Croazia, ma ci pensa Vladimir Putin a porre rimedio alla loro svista Due tifosi argentini hanno vissuto in occasione dei Mondiali di Russia 2018 una Disavventura che li ha fatti mancare al match della loro squadra. Scambiando la città di Novgorod, situata a nord-ovest ...

Vladimir e Donald si incontreranno : vertice Putin-Trump a Helsinki il 16 luglio : Lo hanno comunicato in simultanea sia la Casa Bianca che il Cremlino: Vladimir e Donald hanno deciso che si incontreranno e la data sarà il 16 luglio prossimo. Putin e Trump quindi si vedranno a ...

Cremlino: Donald Trump incontrerà Vladimir Putin in un Paese terzo

Russia 2018 - le palle di Putin / Il dubbio di Vladimir : tifare da casa o andare allo stadio? E se si perde? : Su YouTube in lingua russa impazzano le interviste ai turisti e ai tifosi stranieri che sono venuti per il Mondiale (in totale, circa un milione). Il canale s'intitola Cosa sta succedendo?, è frutto di un progetto interessante e, per certi versi, anche rivelatore. Va oltre, cioè, l'ufficialità. Nei video gli intervistati hanno detto con franchezza quanto hanno speso per biglietti, hotel, cibo, souvenir, feste. Mediamente gli intervistati hanno ...

Matteo Salvini - il consigliere di Vladimir Putin : 'Una vittoria mondiale - George Soros sta perdendo' : 'Il centro del mondo in questi giorni è Roma, con Di Maio e Salvini e il loro populismo integrale, vitoria metafisica del popolo italiano'. A godere dopo il primo mese del governo Lega-M5s è il consigliere di ...

Mondiali Russia 2018 - Robbie Williams e il suo folle gesto in mondovisione : cosa fa - sotto gli occhi di Vladimir Putin : Aprire così il Mondiale di Russia 2018 a Vladimir Putin non avrà fatto piacere. È stato Robbie Williams l'ospite d'onore della cerimonia d'inaugurazione allo stadio Luzhniki di Mosca, prima del ...

Ecco quanto costano i Mondiali di calcio di Vladimir Putin : L'economia russa ha ricevuto circa 2,5 miliardi di euro. Con 220mila posti di lavoro. La Russia però ha superato largamente il costo della pianificazione dei Mondiali in Brasile, Sudafrica, Germania ...

Alessandra Mussolini sempre più vicina a Matteo Salvini : l'affondo contro le sanzioni alla Russia di Vladimir Putin : Dopo l'appello a Silvio Berlusconi di qualche giorno fa, con la richiesta di votare la fiducia al governo M5s-Lega , richiesta non accettata, , Alessandra Mussolini si schiera ancora al fianco di ...

Vladimir Putin dice che la Russia non ha in programma di ritirarsi dalla Siria : Giovedì, in un discorso televisivo, il presidente russo Vladimir Putin ha detto di non avere piani per ritirarsi dalla guerra in Siria. L'esercito «rimarrà lì finché la Russia ne trarrà vantaggio, e finché ci sarà da rispettare i nostri impegni

Vladimir Putin torna in Europa : La strada per l'Europa l'aveva già spianata a Vladimir Putin il primo ministro italiano, Giuseppe Conte, proponendo una revisione delle sanzioni durante il suo discorso programmatico al Senato. Questa mattina l'Austria ha detto che l'Italia è un forte alleato e a unirli è anche l'incauto amore verso

Matteo Salvini - Vladimir Putin e il fango di George Soros - cosa si spinge a pubblicare Repubblica : L'onda di fango di George Soros su Matteo Salvini potrebbe trasformarsi in tsunami sul leader della Lega se Repubblica davvero accetterà di cavalcarla. Il quotidiano diretto da Mario Calabresi sposa l'...