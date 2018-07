Vittoria di Conte sui migranti? La stampa estera non dice quello che il M5s vuole farle

Lifeline a Malta - Toninelli : “Grande Vittoria per l’Italia”. E Conte lo ritwitta. Salvini : “Dopo le parole - arrivano i fatti” : L’arrivo della Lifeline nel porto di Malta “è una grande vittoria per l’Italia che può diventare un vittoria per tutta l’Europa”. Il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli festeggia su Twitter l’accordo raggiunto tra il premier maltese Joseph Muscat e altri sette Paesi, tra cui la stessa Italia, per la ridistribuzione dei 234 migranti a bordo della nave della ong tedesca. Per il governo M5s-Lega significa un ...

Migranti : Conte ritwitta ‘Vittoria’ Toninelli su Lifeline : Roma, 27 giu. (AdnKronos) – Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ritwitta il post del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli sulla vicenda Lifeline. La ong battente bandiera tedesca “sta entrando a Malta – si legge nel tweet – è una grande vittoria per l’Italia che può diventare un vittoria per tutta l’Europa, ma solo se prevarrà la solidarietà sugli egoismi. Se accadrà, ...

Turchia - Erdogan dichiara Vittoria. L'opposizione contesta il voto : Recep Tayyip Erdogan dichiara vittoria: «Gli elettori mi hanno conferito il mandato come presidente» nonostante i risultati non ancora ufficiali. Con

Conte - un'euro-Vittoria di Pirro Via la bozza ma summit in bilico : 'La credibilità e l'autorevolezza di Conte fanno tornare l'Italia protagonista nel mondo', si sbilanciano lirici i capigruppo M5s in una nota. Il premier, in verità, sa bene che la strada è ancora ...

Irama : dalla Vittoria ad Amici all’Eurovision Song Contest : Irama, il sogno dopo Amici: l’Eurovision e tanto altro ancora Irama è un fiume in piena. Dopo la vittoria ad Amici, l’ormai noto cantautore è l’allievo del talent-show di Maria De Filippi che sta vedendo di più. Non a caso, il pubblico lo ha premiato facendolo vincere alla finalissima. Il settimanale Tv Sorrisi e Canzoni […] L'articolo Irama: dalla vittoria ad Amici all’Eurovision Song Contest proviene da Gossip e ...

Aquarius - Spagna si fa avanti. Conte : grazie. Salvini : Vittoria! LIVE : Aquarius, Spagna si fa avanti. Conte: grazie. Salvini: vittoria! LIVE Si sblocca l'impasse tra Italia e Malta grazie all'intervento del governo di Madrid. Il premier Conte ringrazia: "Avevamo chiesto un gesto di solidarietà". Toninelli a Sky TG24: "Malta non può voltarsi dall'altra parte". TUTTI GLI ...

La Spagna accoglierà la nave Aquarius. Conte ringrazia Sanchez. Salvini : ?nostra Vittoria : Il primo ministro socialista Pedro Sanchez ha annunciato in un intervento alla Moncloa che la Spagna permetterà alla nave Aquarius con oltre 600 migranti a bordo di attraccare a Valencia. L’apertura da parte del nuovo esecutivo di Madrid pone fine a ore drammatiche, con la nave di Sos Meditérranée alla ricerca di un porto in cui attraccare, dopo il no dell’Italia e di Malta...

G7 - Trump si congratula con Conte : “Avete riportato grande Vittoria” : G7, Trump si congratula con Conte: “Avete riportato grande vittoria” G7, Trump si congratula con Conte: “Avete riportato grande vittoria” Continua a leggere L'articolo G7, Trump si congratula con Conte: “Avete riportato grande vittoria” proviene da NewsGo.

G7 Canada - Conte con Trump : “Russia nel G8”/ Il presidente USA : “Grande Vittoria per l’Italia” : G7 Canada, la prima internazionale di Conte, dazi fra i temi caldi, il ministro dell'Interno Salvini detta la linea: “Li appoggiamo". Il neo-Premier è volato in Nord America(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 22:12:00 GMT)

G7 - Trump a Conte : 'Una Vittoria grandiosa' : New York, 8 giu. , askanews, 'Semplicemente una vittoria grandiosa. Una vittoria grandiosa'. Così il presidente americano Donald Trump si è rivolto al presidente del consiglio, Giuseppe Conte, al suo ...

