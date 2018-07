Virus Ebola | primo caso nella regione autonoma del Kurdistan iracheno

Uganda : smentita la presenza del Virus Ebola : Il Ministro della Salute dell’Uganda ha smentito la presenza del virus Ebola nel Paese: lo riporta il “Daily Monitor”. “Vogliamo informare la popolazione che non c’è alcuna epidemia di Ebola nel distretto centrale di Mubende né in altre parti del paese“, ha dichiarato il Ministro, precisando che il decesso di un uomo nel distretto di Kakumiro è riconducibile a febbre emorragica Congo-Crimea, non al virus ...

Ebola - epidemia fuori controllo : allarme in Congo - «Virus verso città di 1 - 2 milioni di persone» : L'epidemia più grave di Ebola nel mondo si è verificata in Africa occidentale tra il 2014 e il 2016, uccidendo 11.300 persone in Guinea, Sierra Leone e Liberia. L'attuale epidemia è la terza in Congo.

Congo - allarme Ebola. L’OMS : “Virus entrato in una grande città” : Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità il rischio di un "aumento esplosivo" dei malati di ebola è alto visto che la malattia ha raggiunto una delle più grandi città del paese.Continua a leggere