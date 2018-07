Vino | Coldiretti | “Smascherare l’inganno dell’aggiunta di zucchero”

Vino - Coldiretti : ecco i trucchi in cantina vietati in Italia e permessi all’estero : Smascherare l’inganno dell’aggiunta di zucchero al Vino che l’Unione Europea consente ai Paesi del centro e nord Europa mentre in Italia è vietato da oltre 50 anni: è quanto afferma la Coldiretti nel commentare positivamente l’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord e realizzata dalla Guardia di Finanza di Caserta in collaborazione con gli ispettori dell’ICQRF sullo zucchero di origine serba e slovena ...