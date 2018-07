Vigili del fuoco | l’esercitazione è un disastro | la terribile manovra dell’autopompa

Decretati i vincitori del X° Concorso di Poesia “Giugno di San Vigilio”. : “L’Associazione Culturale Sperimentiamo arte, musica, teatro”, come di consueto ha tenuto la cerimonia di premiazione del X° Concorso Nazionale di Poesia “Giugno di San Vigilio”, aperto sia agli studenti che agli adulti di ogni età e di tutta Italia. A ricevere i primi premi quest’anno sono stati: per la scuola primaria Davide Di Paolo con “Le Foglie”; per la scuola secondaria di I° Grado Sofia Siccardi con “Conosco la speranza”; per la ...

Colpo della strega - bagnante soccorso in mare dai Vigili del fuoco : I vigili del fuoco del comando di Livorno, sono intervenuti in località Romito - Scogli Piatti per soccorrere un bagnante con un trauma lombare

Macerata : Vigili del fuoco recuperano cavallo caduto in un fossato : A Macerata i vigili del fuoco hanno recuperato un cavallo caduto in un fossato profondo un metro mezzo a lato della strada, in via del Teatro Romano: l’animale non riusciva a rialzarsi. I pompieri, intervenuti con un un’autopompa, un furgone Saf e 7 uomini, sono riusciti a tarlo in salvo. L'articolo Macerata: vigili del fuoco recuperano cavallo caduto in un fossato sembra essere il primo su Meteo Web.

Giocatori russi lanciano appelli ai tifosi alla Vigilia della partita con la Spagna - : La Coppa del Mondo di calcio si svolge in russia dal 14 giugno al 15 luglio 2018. Le partite della fase a gironi si giochano in 11 città: Kaliningrad, San Pietroburgo, Mosca, Nizhny Novgorod, Kazan, ...

Vigilia delle elezioni in Messico - alta tensione e imminente cambio della guardia : Si prevede un inasprimento dei rapporti con la Casa Bianca che continua la politica di tolleranza zero nei confronti dei migranti -

Incendi : rogo di sterpaglie ad Ancona - spento dai Vigili del Fuoco : Un Incendio di sterpaglie è divampato in un’area di 400 metri quadrati vicino alla linea ferroviaria in zona Aspio tra Ancona e Camerano. Sul posto i Vigili del Fuoco, intervenuti con un’autopompa e un mezzo a quattro ruote motrici, che hanno spento le fiamme e bonificato l’area interessata dalle fiamme. Nell’Incendio nessuna persona e’ rimasta coinvolta o ferita. L'articolo Incendi: rogo di sterpaglie ad Ancona, ...

Auto in fiamme nella zona della Clinica città di Bra : Vigili del fuoco sul posto : vigili del fuoco di Bra e di Alba al lavoro nei pressi della Clinica città di Bra, dove ha preso fuoco un'utilitaria parcheggiata nei pressi di una rotonda. Intervento urgente, perché le fiamme sono ...

'Ruba l'acqua dei Vigili del fuoco e tentando la fuga rapina un pompiere' - convalidato arresto : Operazione antimafia 'Montagna 2', ecco chi sono gli arrestati 3 'Musica ad alto volume e droga nascosta tra i divani', chiuso un pub 4 'Ruba l'acqua dei vigili del fuoco e tentando la fuga rapina un ...

Formula 1 - GP Austria : Kubica fa prove generali in Austria alla Vigilia delle prove libere : Il ruolo di collaudatore gli sta stretto, non c'è dubbio. Ma Robert Kubica , tornato quest'anno in Formula 1 dopo una lunga assenza dovuta ad un incidente in un rally, nella parte ci si è calato con ...

Sui livelli della Vigilia la Borsa di New York : Si muove in chiaro scuro la Borsa di Wall Street con i titoli tech e finanziari che parzialmente compensano l'effetto zavorra sulle società farmaceutiche in scia all'ingresso di Amazon nel settore. ...

Vasto incendio in via Gegni : Falchi e Vigili del fuoco al lavoro : Vasto incendio mentre scriviamo tra via Gegni e via Sibilla Aleramo a Fondi. Tempestivo l'intervento dei vigili del fuoco e dei Falchi che stanno domando le fiamme per evitare che raggiungano le ...

Incendio Piemonte - rogo in una discarica di rifiuti : 12 squadre dei Vigili del Fuoco al lavoro : Un grosso Incendio è divampato in serata al punto ambiente Cidiu Servizi, impianto di trattamento rifiuti e discarica per rifiuti non pericolosi, al confine tra Pianezza e Druento, nella cintura ovest di Torino. I Vigili del Fuoco, con 12 squadre e l’ausilio dei mezzi di supporto e le autobotti, sono impegnati nel domare le fiamme. A quanto si apprende, il rogo sarebbe divampato, per cause ancora da accertare, da un magazzino dove sono ...

“Un boato fortissimo”. Roma - esplode palazzina : è choc. Immediato l’intervento dei Vigili del fuoco : Le fughe di gas sono estremamente pericolose e a volte mortali, come ci ricorda troppo spesso la cronaca. L’aria satura di monossido di carbonio è in grado infatti uccidere in pochi minuti, soprattutto se le persone sono colte nel sonno, inoltre la presenza di gas comporta il rischio di esplosioni e conseguenti crolli. Sono purtroppo frequenti gli episodi in cui, proprio a causa di una fuga di gas, esplodono intere palazzine, provocando ...

Incendi Roma : oltre 110 interventi dei Vigili del Fuoco : Sono stati oltre 110 gli interventi dei Vigili del Fuoco del comando di Roma, dalle otto di stamattina alle venti di stasera. Almeno 40 sono stati gli interventi per Incendi di sterpaglie soprattutto nella zona Sud-Est di Roma, Laurentina e Pontina: in particolare sulla Pontina, al km 22, i Vigili del Fuoco sono ancora al lavoro all’altezza di Castel Romano. L'articolo Incendi Roma: oltre 110 interventi dei Vigili del Fuoco sembra essere ...