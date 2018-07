VIDEO - ' Vieni nella Daunia' | sint sint a me | | il tormentone di Santino Caravella

Caterina Balivo a Blogo : "Vieni da me ispirato all'Ellen Show" (VIDEO) : Caterina Balivo è pronta per tornare a occupare la fascia delle 14 di Rai 1, dove anni or sono ha raggiunto buoni risultati con Festa Italiana. Dal prossimo 10 settembre, e fino al 31 maggio, condurrà il nuovo programma Vieni da me. La conduttrice ha svelato qualcosa in più ai microfoni di Blogo: "Parte da un programma americano di grande successo, l'Ellen Show, ovviamente lo stiamo riadattando sulle mie corde. Dal format prendere quell'empatia ...