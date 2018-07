Video lgbt+ discriminati e pubblicità omofobe | Youtube chiede scusa

wired

(Di lunedì 2 luglio 2018)sicon la comunitàin seguito alle denunce sul sistema di filtraggio automatico deiche bloccavano contenuti transgender e sulla presenza di. Dopo un “a volte i sistemi sbagliano”, nel weekend è arrivata una serie di tweet con la quale l’azienda si esprime apertamente sulla situazione. Lo fa, come recita il primo post, in occasione dell’ultimo giorno del mese del Pride, riconoscendo l’importanza, specie per le generazioni più giovani, della pluralità di voci presenti sulla piattaforma: “Abbiamo preso provvedimenti in merito agli annunci che violano le nostre norme e stiamo rafforzando la nostra applicazione. Prendiamo sul serio ogni dubbio che emerga sulle nostre politiche di monetizzazione, apportando miglioramenti, se necessario”. It’s the last day of Pride Month and we wanted to reach out to the ...