VIDEO Highlights Brasile-Messico 2-0 | Mondiali 2018 | riviviamo le immagini del successo

VIDEO/ Croazia-Danimarca (4-3 dcr) - highlights e gol della partita : "Subasic un eroe" (Mondiali 2018 - ottavi) : VIDEO Croazia Danimarca (risultato finale 4-3 dcr): highlights e gol della partita per gli ottavi dei Mondiali 2018. I balcanici volano ai quarti grazie alla lotteria dei calci di rigore(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 10:12:00 GMT)

VIDEO/ Croazia-Danimarca - 4-3 dcr - : highlights e gol della partita - Mondiali 2018 - ottavi - : Video Croazia Danimarca , risultato finale 4-3 dcr, : highlights e gol della partita per gli ottavi dei Mondiali 2018. Balcanici ai quarti del torneo.

VIDEO/ Croazia-Danimarca (4-3 dcr) : highlights e gol della partita (Mondiali 2018 - ottavi) : Video Croazia Danimarca (risultato finale 4-3 dcr): highlights e gol della partita per gli ottavi dei Mondiali 2018. I balcanici volano ai quarti grazie alla lotteria dei calci di rigore(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 03:03:00 GMT)

VIDEO/ Spagna Russia (4-5 dcr) : highlights e gol della partita (Mondiali 2018 - ottavi) : Video Spagna Russia (risultato finale 4-5 dcr): highlights e gol della partita dei Mondiali 2018. I padroni di casa superano gli ottavi a sorpresa: ai rigori Akinfeev diventa decisivo(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 03:01:00 GMT)

VIDEO F1 - GP Austria 2018 : gli highlights di una gara memorabile. Vettel sorpassa Hamilton - poi il doppio ritiro Mercedes! : Il GP di Austria 2018, nona tappa del Mondiale 2018, ha regalato grandi emozioni. In pista è successo davvero di tutto, lo spettacolo non è mai mancato tra grandi sorpassi, rotture di motore, duelli palpitanti. Ha vinto Max Verstappen davanti a Kimi Raikkonen e Sebastian Vettel mentre Lewis Hamilton e Valtteri Bottas si sono dovuti arrendere per problemi ai propulsori. Di seguito il VIDEO con gli highlights della ...

VIDEO MotoGP - GP Olanda 2018 : gli highlights della gara. Sorpassi a ripetizione - Valentino Rossi danneggiato da Dovizioso : Il GP di Olanda 2018 passerà alla storia della MotoGP per essere stato uno dei più avvincenti degli ultimi 20 anni. Sorpassi a ripetizione, 5-6 piloti che hanno battagliato per tutta la gara con l’obiettivo di vincere la gara, ruota a ruota e sfide a ripetizione che hanno davvero regalato emozioni a non finire. Succedere di tutto ad Assen ma alla fine la spunta Marc Marquez che precede Alex Rins e Maverick Vinales. Andrea Dovizioso quarto ...

VIDEO/ Uruguay Portogallo (2-1) : Cavani man of the match. Highlights e gol partita (Mondiali 2018 - ottavi) : VIDEO Uruguay Portogallo (2-1): Highlights e gol della partita dei Mondiali 2018, valida per gli ottavi. Le immagini salienti della grande sfida di Sochi(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 08:30:00 GMT)

VIDEO/ Francia Argentina - 4-3 - : highlights e gol della partita - Mondiali 2018 - ottavi - : Video Francia Argentina , 4-3, : highlights e gol della partita dei Mondiali 2018, valida per gli ottavi. Le immagini salienti della sfida di Kazan.

VIDEO/ Uruguay Portogallo - 2-1 - : highlights e gol della partita - Mondiali 2018 - ottavi - : Video Uruguay Portogallo , 2-1, : highlights e gol della partita dei Mondiali 2018, valida per gli ottavi. Le immagini salienti della sfida di Sochi.

VIDEO/ Uruguay Portogallo (2-1) : highlights e gol della partita (Mondiali 2018 - ottavi) : Video Uruguay Portogallo (2-1): highlights e gol della partita dei Mondiali 2018, valida per gli ottavi. Le immagini salienti della grande sfida di Sochi(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 03:03:00 GMT)

VIDEO/ Francia Argentina (4-3) : highlights e gol della partita (Mondiali 2018 - ottavi) : Video Francia Argentina (4-3): highlights e gol della partita dei Mondiali 2018, valida per gli ottavi. Le immagini salienti della grande sfida di Kazan(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 03:01:00 GMT)

VIDEO Highlights Uruguay-Portogallo 2-1 - Mondiali 2018 : doppietta di Cavani - Cristiano Ronaldo eliminato! : L’Uruguay ha sconfitto il Portogallo per 2-1 e si è qualificato ai quarti di finale dei Mondiali 2018 di calcio. A decidere l’incontro è stata una stellare doppietta di Edinson Cavani: la Celeste ha meritato la vittoria, i Campioni d’Europa si sono spenti e non hanno avuto il sostegno di Cristiano Ronaldo. Di seguito il VIDEO con gli Highlights di Uruguay-Portogallo. CLICCA QUI PER GLI Highlights DI ...

VIDEO Highlights Francia-Argentina 4-3 : partita pirotecnica - decide la doppietta di Mbappé. Messi annullato : La Francia ha sconfitto l’Argentina per 4-3 nel primo ottavo di finale dei Mondiali 2018 di calcio. partita pirotecnica vinta meritatamente dai transalpini: Griezmann li porta in vantaggio su calcio di rigore, una bomba di Di Maria e un gol fortunoso di Mercardo ribaltano il risultato, poi un bolide di Pavard e la doppietta di Mbappè fanno volare i galletti. Di seguito il VIDEO con gli Highlights di Francia-Argentina. CLICCA QUI PER ...

VIDEO/ Senegal Colombia - 0-1 - : highlights e gol. Mina : partita durissima - Mondiali 2018 - girone H - : VIDEO Senegal Colombia , 0-1, : highlights e gol della partita dei Mondiali 2018. Yerry Mina regala la qualificazione agli ottavi ai Cafeteros.