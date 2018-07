Via Salaria | si schianta contro un mezzo Ama Morto un ciclista

Roma - si scontra con un mezzo Ama : ciclista muore sulla Via Salaria : Incidente mortale stamattina in via Salaria 983 a Roma, all'altezza del deposito Ama. La vittima è un ciclista che, a quanto ricostruito finora, si è scontrato con un mezzo dell'Ama che stava entrando ...

Viabilità : Veicolo si ribalta - in tilt Via Salaria : Roma – Da Settebagni a Prati Fiscali lunghe code sulla via Salaria. A causa di un Veicolo si e’ ribaltato all’altezza dell’Aeroporto dell’Urbe. Ripercussioni anche sulla Diramazione Roma nord. Dall’incrocio con la Salaria al Grande Raccordo Anulare sempre verso Roma. Lo comunica Astral Infomobilità. L'articolo Viabilità: Veicolo si ribalta, in tilt via Salaria proviene da RomaDailyNews.

Studio Speri realizza i nuovi uffici Enav in Via Salaria : Consegnata la nuova sede direzionale, un polo di uffici all’insegna dell’efficienza energetica Studio Speri, società romana di architettura e ingegneria con oltre 40 anni di attività alle spalle e che vanta commesse per la realizzazione di importanti edifici pubblici, ospedali, hotel, resort, opere di ingegneria marittima e grandi infrastrutture, ha appena siglato e consegnato i nuovi uffici dell’Enav – la società che ...

Corsetti : ancora record buche e auto danneggiate in Via Salaria : Corsetti: con Raggi a Roma è emergenza continua Roma – Di seguito il tweet di Orlando Corsetti, consigliere capitolino PD. “In via Salaria nuovo record di buche e auto danneggiate. Inettitudine, incompetenza e irresponsabilità sono le caratteristiche della giunta #M5s. Tra #mondezza, #buche, #alberi che cadono e #bus in fiamme direi che a #Roma con #Raggi è emergenza continua”. L'articolo Corsetti: ancora record buche e ...