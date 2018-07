Via libera del Consiglio dei ministri al decreto dignità Le novità

Via libera del CdM al decreto Dignità : Multa per le imprese che “delocalizzano” entro 5 anni dai benefici economici verso un paese extracomunitario

Arriva il Via libera dal Consiglio dei ministri al decreto dignità : Il decreto dignità, primo prvvedimento economico del governo Conte, è stato varato questa sera al Consiglio dei ministri.Continua a leggere

Decreto dignità - Via libera del Cdm : guerra al precariato - contratti a termine ridotti a 24 mesi : E' arrivato al Consiglio dei ministri il Decreto dignità promesso da Luigi Di Maio, che potrebbe vedere la luce oggi. Lo ha annunciato Il vice premier e ministro del Lavoro e dello...

Verona : sindaco incontra veronesi eletti in Regione - Via libera al tavolo operativo (2) : (AdnKronos) - “L’auspicio è che diventi davvero uno strumento efficace e soprattutto operativo, per potare a casa risultati concreti su temi strategici e di rilievo per Verona. Sono convinto che, al di là delle diverse appartenenze partitiche, si possa creare quell’asse Verona-Venezia- Roma in cui a

Verona : sindaco incontra veronesi eletti in Regione - Via libera al tavolo operativo : Verona, 2 lug. (AdnKronos) - Diventa sempre più concreta l’idea di un tavolo permanente che riunisca sindaco, Federico Sboarina parlamentari veronesi e rappresentanti scaligeri in Regione, in cui trattare temi condivisi per la crescita della città. Dopo l’ok degli onorevoli, incontrati nelle scorse

Elezioni comunali - Via libera al pagamento di presidenti e scrutatori : BRINDISI - Archiviata la competizione elettorale con il doppio turno, da Palazzo di città è arrivato il via libera al pagamento degli 'onorari' ai presidenti di seggio, agli scrutatori e ai segretari ...

Ue - arriva il Via libera al paracadute per le crisi bancarie : BRUXELLES - I sogni della grande riforma dell'unione monetaria sono stati messi per ora nel cassetto. Era atteso, naturalmente, però la sensazione nel momento in cui accade è spiacevole. I leader dell'...

Di Maio dà il Via libera al gasdotto abruzzese odiato dal M5s : E’ notizia del 25 giugno che il Mise ha autorizzato la realizzazione del metanodotto Larino-Chieti. E’ uno direbbe “vabbè”, prima di passare ad altro. Non fosse, però, per quello strana omonimia: vuoi vedere che quel metanodotto Larino-Chieti è lo stesso metanodotto Larino-Chieti contro cui i vertic

Cimiteri di Napoli - Via libera dai giudici del Tar : ' Selav potrà proseguire servizio' : 'Il Consiglio di Stato ha emesso ieri un'ordinanza con cui accoglie il ricorso della Selav, che gestisce l'illuminazione votiva dei Cimiteri cittadini, e riforma una precedente ordinanza cautelare del ...

Lavori senza permesso : con l’estate Via libera a gazebo - impianti - pergolati - arredi da giardino : Installazione di serre, rifacimento di pavimentazioni esterne, montaggio di pannelli solari. E, ancora, opere di arredo da giardino, pergolati, ripostigli esterni e gazebo. l’estate è...

Trenord : Via libera del garante della privacy alle "body-cam" per i capitreno : La sperimentazione al via a settembre su alcune tratte: in caso di illeciti le immagini trasmesse alla sala operativa

Castellammare - Via al toto-assessori : Libera Cesino in pole per le politiche sociali : Gli ultimi articoli di Cronaca Castellammare - Imbottigliamento delle acque, concessioni a rischio per il Comune Lettere - Blitz dei carabinieri, sequestrate 2600 piante di marijuana Torre Annunziata ...

Treni sicuri : Via libera del garante della privacy alle "body-cam" per i capitreno : La sperimentazione al via a settembre su alcune tratte: in caso di illeciti le immagini trasmesse alla sala operativa

Milano. Viale Crispi : Via libera della Sovrintendenza a proseguire i lavori : La storia di Milano è riemersa ancora una volta dal sottosuolo. In Viale Francesco Crispi, dove sono in corso sotto