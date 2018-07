Vettel ha messo la testa a posto e il discolo è di nuovo leader

ilgiornale

(Di lunedì 2 luglio 2018) Colpa e merito. La gara di ieri a Zeltweg e il mondiale di quest'anno rappresentano per la Ferrari un eterno rincorrersi di colpe e meriti. Le colpe umane dei piloti e i meriti tecnici del team s'inseguono senza pace. Per questo adesso siamo qui a far festa per la Rossa che in un colpo solo è tornata insia al mondiale piloti (Sebastiano ha un punto su Hamilton) che a quello costruttori (la SF71H ne ha dieci sulle Mercedes), domandandoci però che cosa sarebbero stati il campionato e la gara di ieri senza le colpe del campione tedesco e le incertezze del finlandese. Come sarebbe andata se, ieri, al semaforo verde Sebastiano fosse davvero scattato dalla terza piazza dietro al duo Mercedes conquistata in pista sabato e non dalla sesta in cui era poi precipitato a causa della penalità presa per aver ostacolato Sainz in qualifica? Si potrebbe pensare: o subito davanti alla prima curva ...