“Vergogna! Lo hanno fatto davvero” Giulia De Lellis finisce su un ‘libro’ Caos totale

caffeinamagazine

: @rep_parma A Parma si sta bene? Due ore di coda per prenotare una tac !! Mi dicono al 12 marzo 2019 una vergogna. V… - sisk02945 : @rep_parma A Parma si sta bene? Due ore di coda per prenotare una tac !! Mi dicono al 12 marzo 2019 una vergogna. V… - Luigi417 : RT @manuel_sisti: @cris_cersei @intuslegens Üntermenschen. L'Africa è la vergogna che è per colpa degli Africani. L'unica civiltà conosciut… - pippo1234 : RT @Valenti45557592: Non hanno il senso della vergogna, o almeno un po' di temperanza -

(Di lunedì 2 luglio 2018) Dalla casa del “Grande Fratello Vip” possono uscire anche miti. Altro che semplici “Vip”. Parliamo di personaggi che, grazie ai social e alla tv, per alcuni studenti diventano talmente importanti da mandare in pensione Manzoni, Leopardi, Carducci e chi più ne ha più ne metta. Così, accade che in un liceo, alla Maturità, venga scelta addiritturaDecome oggetto della tesina finale. In questi giorni il caso sta acquistando una risonanza non indifferente, dopo che l’ex gieffina ha pubblicato sul suo account di Instagram uno screenshot che mostra il titolo della tesina di maturità, complimentandosi con la studentessa e ringraziandola pubblicamente. “Dee l’importanza della moda nel ventunesimo secolo”, è il titolo dato al lavoro di una studentessa coraggiosa di nome Ilenia, che ha pubblicato su Instagram (taggando il suo idolo) la ...