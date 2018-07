Veneto | la febbre del Nilo torna a far paura dopo la conferma del primo caso di contagio

Blastingnews

(Di lunedì 2 luglio 2018) LaWest Nilea far parlare di sédieci anni dalla sua comparsa in. Nello scorso 12 giugno, il sistema regionale di sorveglianza di malattie causate da vettori, assieme all'Istituto Zooprofilattico delle Venezie, ha riscontrato la prima positività del virus West Nile (WNV) nelle zanzare catturate attraverso una trappola posizionata nel comune di Villa Bartolomea. Oltre che a Verona, ci sono state conferme anche a Treviso e Venezia. In più, il 26 giugno 2018 si è avuta ladeldi malattia neuro-invasiva in una persona residente a Rovigo. Immediatamente, la Regione, le Ulss ed i Comuni si sono mobilitati per attuare specifiche misure di prevenzione e contrasto previste secondo il piano regionale....