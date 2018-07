Velvet Collection anticipazioni | EMILIO muore ma ha un figlio segreto

Velvet Collection - al via lo spin off sulla galleria di moda. Anticipazioni : Riapre la galleria di moda più famosa della Spagna a partire da martedì 3 luglio, giorno in cui in prima serata su Rai1 arriva Velvet Collection, spin-off della serie tv Velvet, orfana della quinta stagione. Dieci episodi da 50 minuti l’uno e solo la seconda puntata, in via del tutto eccezionale, va in onda venerdì 6 luglio. Velvet, dove eravamo rimasti La fine della quarta stagione, come ricorda Tv Sorrisi e Canzoni nel numero in edicola ...

Velvet Collection - dal 3 luglio lo spin-off di Velvet in prima serata su Rai 1 : Velvet Collection, spin-off della fiction spagnola Velvet, torna in onda in prima serata su Rai 1 a partire dal 3 luglio con dieci imperdibili episodi

