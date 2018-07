Valentino Rossi contro Andrea Dovizioso | lite sull' ultimo sorpasso Video | MotoGp 2018

MotoGP - segnali di ripresa per la Yamaha. Valentino Rossi e Maverick Vinales tornano a dare spettacolo - ma Marquez è distante : La gara di Assen (Olanda) è andata in archivio ed il tracciato olandese ha riproposto con forza la Yamaha, vicina ad Honda ed a Ducati, capace di lottare fino alla fine, come il podio di Maverick Vinales (terzo) ed il quinto posto di Valentino Rossi a poca distanza dalla top3 dimostrano. Certo, la “Cattedrale del Motociclismo” ben si sposa con le caratteristiche della M1, da sempre un riferimento nella ciclistica e nella guidabilità, ...

CLASSIFICA MOTOGP/ Il Mondiale Piloti : Marquez distanzia ancor di più Valentino Rossi. Gp Olanda 2018 (Assen) : CLASSIFICA MOTOGP: Mondiale Piloti dopo il Gp Olanda 2018 ad Assen. Marc Marquez vince e allunga su Valentino Rossi e tutti gli avversari, perdono quota le Ducati di Lorenzo e Dovizioso(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 22:41:00 GMT)

Valentino Rossi punge Dovizioso : "Il suo sorpasso? Poco intelligente" : Il gran premio di Assen è stato conquistato dalla Spagna visto che Marquez, Rins e Vinales si sono prese le prime tre posizioni. Andrea Dovizioso ha chiuso la sua gara al quarto posto davanti al ...

MotoGp - Dovizioso risponde a Valentino Rossi : 'ha sbagliato valutazione - vi spiego perchè' : Andrea Dovizioso risponde a Valentino Rossi dopo l'episodio che li ha visti protagonisti oggi al Gp d'Olanda sul circuito di Assen Marc Marquez ha trionfato, oggi, ad Assen, al termine di un Gp d'...

MotoGp – Dovizioso risponde a Valentino Rossi : “ha sbagliato valutazione - vi spiego perchè” : Andrea Dovizioso risponde a Valentino Rossi dopo l’episodio che li ha visti protagonisti oggi al Gp d’Olanda sul circuito di Assen Marc Marquez ha trionfato, oggi, ad Assen, al termine di un Gp d’Olanda pazzesco, ricco di colpi di scena, sorpassi, contatti e bagarre spettacolari, dal primo all’ultimo giro. Lo spagnolo della Honda si è lasciato alle spalle i connazionali Rins e Vinales, fuori dal podio invece gli ...

MotoGP 2018 - Assen : Valentino Rossi-Andrea Dovizioso - botta e risposta sull'ultimo sorpasso : botta e risposta a distanza tra Valentino Rossi e Andrea Dovizioso sull' ultimo sorpasso di Assen . L'analisi di Rossi : "Eravamo in posizione bellissima, alla 1 ha provato a passarmi ma io ero a ...

MotoGp – Valentino Rossi duro ma esilarante ad Assen : “abbiamo fatta a chi ce l’ha più grosso! Dovi? Ecco cosa penso” : Valentino Rossi esilarante e sincero: il Dottore commenta il pazzesco Gp d’Olanda tra sorpassi folli e contatti incredibili Marc Marquez ritrova la vittoria: dopo i due successi consecutivi di Jorge Lorenzo, lo spagnolo della Honda torna sul gradino più alto del podio e lo fa ad Assen, al termine di una gara spettacolare, con una battaglia costante, dal primo all’ultimo giro. Alle spalle dello spagnolo della Honda, un ottimo ...

MotoGp - segno della croce e faccia esterrefatta : Valentino Rossi mima la sua gara folle ad Uccio [VIDEO] : Valentino Rossi, dopo una gara concitata ad Assen, spiega ad Uccio le dinamiche dei sorpassi con un’imitazione unica! Valentino Rossi racconta all’amico Uccio, mimando qualche frangente della gara, la sua prestazione sul circuito di Assen. Il Dottore è stato protagonista del settimo appuntamento del Motomondiale, in cui i piloti sono stati partecipi di una bagarre con pochi precedenti. Il pilota della Yamaha dopo il Gp ...

Valentino Rossi - GP Olanda 2018 : “Gara bellissima. Un peccato non essere sul podio. Dovizioso? Sorpasso poco intelligente” : “È stata una gara bellissima, sono contento e mi sono divertito. È stata tosta ed è un peccato non essere sul podio“. Così Valentino Rossi ha commentato il quinto posto di oggi ad Assen ai microfoni di Sky Sport MotoGP: “Lì davanti tutti erano al 100%. È stata una bellissima battaglia con tanti sorpassi“. Una battaglia in cui non sono mancati i contatti: “Con Lorenzo è andata bene, eravamo primo e secondo, gli si è ...

MotoGp - segno della croce e faccia esterrefatta : Valentino Rossi mima la sua gara folle a Uccio [VIDEO] : Valentino Rossi, dopo una gara concitata ad Assen, spiega ad Uccio le dinamiche dei sorpassi con un’imitazione unica! Valentino Rossi racconta all’amico Uccio, mimando qualche frangente della gara, la prestazione sul circuito di Assen. Il Dottore è stato protagonista del settimo appuntamento del Motomondiale, in cui i piloti sono stati partecipi di una bagarre con pochi precedenti. Il pilota della Yamaha dopo il Gp ...

Valentino Rossi - GP Olanda 2018 : “Gara bellissima. Un peccato non essere sul podio” : “È stata una gara bellissima, sono contento e mi sono divertito. È stata tosta ed è un peccato non essere sul podio“. Così Valentino Rossi ha commentato il quinto posto di oggi ad Assen ai microfoni di Sky Sport MotoGP. “Lì davanti tutti erano al 100%. È stata una bellissima battaglia con tanti sorpassi“. Una battaglia in cui non sono mancati i contatti. “Con Lorenzo è andata bene, eravamo primo e secondo, gli si è ...

MotoGp – L’errore su Valentino Rossi e la gara folle di Marquez - Dovizioso sul Gp d’Olanda : “Marc ha fatto il matto” : Andrea Dovizioso commenta la sua gara sul circuito di Assen, il pilota italiano è giunto quarto sul traguardo del Gp d’Olanda dopo una gara concitata Il settimo round del campionato mondiale di MotoGp termina nel segno di Marc Marquez. Dopo una gara contraddistinta dai colpi di scena, dai sorpassi e dai contatti, lo spagnolo che viene incoronato re del Gp d’Olanda. Il pilota della Honda è quindi sempre più leader del ...

VIDEO MotoGP - GP Olanda 2018 : gli highlights della gara. Sorpassi a ripetizione - Valentino Rossi danneggiato da Dovizioso : Il GP di Olanda 2018 passerà alla storia della MotoGP per essere stato uno dei più avvincenti degli ultimi 20 anni. Sorpassi a ripetizione, 5-6 piloti che hanno battagliato per tutta la gara con l’obiettivo di vincere la gara, ruota a ruota e sfide a ripetizione che hanno davvero regalato emozioni a non finire. Succedere di tutto ad Assen ma alla fine la spunta Marc Marquez che precede Alex Rins e Maverick Vinales. Andrea Dovizioso quarto ...

Motogp - il trionfo di Marquez davanti a Rins. Valentino Rossi quinto : Marc Marquez conquista in rimonta la prova del Motogp in Olanda , sul circuito di Assen. Il Cabroncito della Honda Hrc si conferma leader del Mondiale. Secondo Alex Rins , Suzuki, e terzo Maverick Vi&...