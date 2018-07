Vaccini | proposta di legge per abolire l’obbligo | raccolta firme in 1 600 Comuni

Vaccini : in Cassazione proposta di legge per abolire l’obbligo : “E’ stata depositato oggi alla Corte di Cassazione di Roma la nostra proposta di legge di iniziativa popolare, ‘Sospensione dell’obbligo vaccinale per l’età evolutiva’, e domani sarà pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Stiamo scrivendo un pezzo di questa battaglia, grazie a tutti“. Lo scrive su Facebook il comitato ‘Libertà di Scelta’, l’unione di decine di realtà italiane tra ...

Vaccini - in Cassazione proposta legge per abolire obbligo : Pretendere che la politica agisca in maniera prioritaria a tutto poiché è nostra priorità risolvere questo problema. In secondo luogo le tematiche da noi sottolineate nella proposta di legge, anche ...

La nuova proposta dell'Unicef : 'I droni salvavita consegneranno i Vaccini in tutto il mondo' : L'Unicef promuove i "droni salvavita" L' Unicef ha lanciato una richiesta a tutte le compagnie del settore per realizzare un servizio in grado di consegnare i vaccini in tutto il mondo , anche nelle isolette più remote. Il progetto inizierà il prossimo Settembre e vedrà l'utilizzo di alcuni particolari droni nel raggiungere le isolette che compongono la nazione di Vanuatu . L'...

Vaccini obbligatori - Lega : "aboliamo decreto Lorenzin"/ La proposta di legge : "no discriminazioni a scuola" : La proposta di legge del leghista Arrigoni sui Vaccini punta ad evitare l'esclusione scolastica di molti bambini dai 0 ai 6 anni. La Lega vuole rivedere i punti del decreto Lorenzin

