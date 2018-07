Vaccini | Ministero della Salute | obbligo per la scuola | si lavora a una proroga

meteoweb.eu

: Vaccini, la ministra della Salute Grillo contro Salvini: 'Sono fondamentali, decide il mio ministero' [news aggiorn… - repubblica : Vaccini, la ministra della Salute Grillo contro Salvini: 'Sono fondamentali, decide il mio ministero' [news aggiorn… - clausmia66 : RT @MyRedmoon77: @sys_res @TeoCap @GiuliaGrilloM5S @Stefbazzi @barbarapucci71 @piersar62 @LucaNestaOrland @NonVaccinato @Mr_Ozymandias @cla… - gael99 : RT @MyRedmoon77: @sys_res @TeoCap @GiuliaGrilloM5S @Stefbazzi @barbarapucci71 @piersar62 @LucaNestaOrland @NonVaccinato @Mr_Ozymandias @cla… -

(Di lunedì 2 luglio 2018) Ilha precisato che non esiste al momento alcuna ipotesi di cancellazione dell’di certificazione delle dieci vaccinazioni, necessarie per l’iscrizione a: il Ministro Giulia Grillo, fanno sapere dal, ha già spiegato che non ci saranno problemi per i ragazzi che dovranno iscriversi e che è allo studio unaalla data del 10 luglio, termine ultimo per presentare l’autocertificazione per essere iscritti e frequentare la. L'articoloper la, sia unaMeteo Web.