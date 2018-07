Vaccini | Lorenzin | “Non rispettare decreto è scelta politica”

meteoweb.eu

: RT @ingscostanzo: E' ARRIVATO IL MOMENTO DELLA VERITA'! SUBITO PROPOSTA LEGGE @PaolaTavernaM5S Cari @luigidimaio @gparagone @Roberto_Fi… - ingscostanzo : RT @ingscostanzo: E' ARRIVATO IL MOMENTO DELLA VERITA'! SUBITO PROPOSTA LEGGE @PaolaTavernaM5S Cari @luigidimaio @gparagone @Roberto_Fi… - ElleFrancesco : RT @Graziel65255465: Per tutti quelli che: il #vaccino come miracolo alla #Lorenzin! Non hanno ancora capito che, solo X soldi hanno reso c… - salvatoremaggio : RT @Graziel65255465: Per tutti quelli che: il #vaccino come miracolo alla #Lorenzin! Non hanno ancora capito che, solo X soldi hanno reso c… -

(Di lunedì 2 luglio 2018) “Io sono un politico che ha fatto unamolto difficile, assumendomi le responsabilità in base ai dati scientifici. I dati che avevamo dal punto di vista epidemiologico sul morbillo e su quelle che erano una volta le cosiddette obbligatorie erano dati veramente molto complessi che indicavano una grande criticità della situazione italiana, della copertura di massa. Il fatto che non si rispetti ildiventa unaovviamente politica di cui si assumeranno le responsabilita’”. Lo ha detto l’ex ministro della Salute Beatrice, in merito alsull’obbligo vaccinale, a margine del 3rd Health City Forum. “Penso sopratutto – ha aggiunto – ai tanti bambini che non possono essere vaccinati e che in questo modo vedranno a rischio la loro possibilità di frequentare senza pericoli la scuola. Faccio un esempio: la mattina ...