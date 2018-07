Vaccini | così il Governo aggira il decreto Lorenzin | Pronta la proroga

Migranti - coprifuoco e Vaccini in stanze separate : a Domodossola si usa così : Il sindaco di Domodossola Lucio Pizzi torna a far discutere con una proposta volta ad evitare che i Migranti presenti in città possano accedere agli stessi ambulatori utilizzati dagli italiani. "Mi viene...

Migranti - coprifuoco e Vaccini in stanze separate : a Domodossola usa così : Il sindaco di Domodossola Lucio Pizzi torna a far discutere con una proposta volta ad evitare che i Migranti presenti in città possano accedere agli stessi ambulatori utilizzati dagli italiani. "Mi viene...

Vaccini per rispondere a resistenza batterica agli antibiotici e prevenire i tumori. Così la ricerca studia le soluzioni : Tumori alla prostata e al seno, resistenza batterica agli antibiotici, ma anche Alzheimer e malaria. Lo studio per sviluppare i Vaccini prosegue e potrebbe portare a risultati importanti nei prossimi 15 anni con “orizzonti che nemmeno immaginiamo”. “Stiamo lavorando per sviluppare Vaccini in grado di rispondere alla resistenza batterica agli antibiotici. Inoltre sono in corso studi importanti, a livello internazionale, per ...