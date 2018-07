Vacanze e tintarella | i giovani italiani sono fan dell’abbronzatura selvaggia

meteoweb.eu

: RT @PaolaCiccarell2: Tempo di #vacanze ?? Evvivaaa! ?? Ah no ?? Avete un #blog o un #pagina social e non sapete come gestirli, senza vanificar… - SignorAldo : RT @PaolaCiccarell2: Tempo di #vacanze ?? Evvivaaa! ?? Ah no ?? Avete un #blog o un #pagina social e non sapete come gestirli, senza vanificar… - BiancastellaC : RT @CroAviano: Tintarella, norme per una corretta esposizione al sole (e non solo) - wisesocietyit : Ma quanto ci piace il #mare!? Secondo TripAdvisor anche quest'#estate è la meta preferita degli italiani per le… -

(Di lunedì 2 luglio 2018) In quanti hanno programmato le propriein luoghi da sogno al sole, su qualche spiaggia esotica, o semplicemente nella propria località marittima preferita? Per questo, come ogni anno, si fa avanti il problema di cosa mettere in valigia senza dimenticarsi il dettaglio più importante: la crema solare per evitare spiacevoli scottature e rovinare, di conseguenza, la propria vacanza. Ma quanto è importante per gliproteggersi dai raggi UVA? A rilevare le abitudini sulladei viaggiatori è un’indagine condotta da eDreams, l’agenzia di viaggi leader in Europa, che ha coinvolto 13.000 persone da Italia, Francia, Spagna, Regno Unito, Portogallo, Stati Uniti, Svezia e Germania. Ipoco consapevoli Sul fronte italiano, il confronto generazionale riporta un quadro della popolazione dei vacanzieri poco attenta ai danni da elevata esposizione al sole ...