Va in pensione comandante stazione carabinieri Lampedusa

Carabinieri : Comandante stazione Lampedusa va in pensione : Palermo, 2 lug. (AdnKronos) - Ultimo giorno, oggi, per il Luogotenente C.S. Donato De Tommaso, al Comando della stazione Carabinieri di Lampedusa. Il Sottufficiale, che oggi compie sessant’anni, va in pensione dopo 41 anni di onorato servizio, di cui gli ultimi 12 al Comando della stazione di Lamped

Carabinieri : Comandante stazione Lampedusa va in pensione : Palermo, 2 lug. (AdnKronos) – Ultimo giorno, oggi, per il Luogotenente C.S. Donato De Tommaso, al Comando della stazione Carabinieri di Lampedusa. Il Sottufficiale, che oggi compie sessant’anni, va in pensione dopo 41 anni di onorato servizio, di cui gli ultimi 12 al Comando della stazione di Lampedusa.“Vero punto di riferimento per le autorità locali e la collettività, il Luogotenente De Tommaso in questi anni ha dimostrato ...