Uva | “Milan? Norme fair play finanziario chiare e Figc non c’entra

(Di lunedì 2 luglio 2018) “Milan? Quelle delsono regole che segue la Uefa, non passano dalla Federazione, è un rapporto diretto fra le società e la Uefa e lanon può intervenire. Noi non conosciamo neanche i documenti. Io poi ho anche un altro ruolo di vice presidente Uefa e presidente della commissione sul Financiale club licensing ed è come chiedere al ministro della giustizia di intervenire su giudici e magistrati per addolcire una sanzione. Le regole sono. Roma e Inter non erano adempienti, la Uefa le ha dato un percorso e lo stanno seguendo in modo straordinario e faccio i complimenti. Tra l’altro nei prossimi anni questesaranno ancora più rigide perché gli effetti delnegli ultimi cinque anni sono straordinari: si è passati da un debito aggregato di 400 milioni di euro a un risultato positivo di 800 milioni”. ...