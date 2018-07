Uva | “Mancini Ct giusto per nuovo percorso | giovani stanno arrivando”

calcioweb.eu

: RT @Gazzetta_it: #Figc, #Uva è fiducioso: 'I giovani stanno arrivando. Caso #Milan? Non potevamo fare nulla' - HCE__ : RT @Gazzetta_it: #Figc, #Uva è fiducioso: 'I giovani stanno arrivando. Caso #Milan? Non potevamo fare nulla' - Gazzetta_it : #Figc, #Uva è fiducioso: 'I giovani stanno arrivando. Caso #Milan? Non potevamo fare nulla' - DonnarummaFans : Figc, Uva è fiducioso 'I giovani stanno arrivando' -

(Di lunedì 2 luglio 2018) “Mancini ha 4 anni di contratto ed è la persona giusta per costruire questoarrivandointeressanti, grazie anche al lavoro fatto non solo dalla Federazione ma anche dai club chetornando a investire nel settorele”. Sono le parole di Michele Uva, direttore generale della Federcalcio, sul ct Roberto Mancini e sul futuro azzurro. “Quello che stiamo vivendo adesso è quello che è stato seminato in passato. Nel calcio come nello sport si raccoglie dopo cicli di 6-8 anni e i nostriarrivando: l’under 17 ha perso la finale dell’Europeo ai rigori, l’under 19 è seconda stata sconfitta solo dalla super Francia di Mbappe’, l’under 20 ha chiuso terza nel Mondiale e l’under 21 è sempre fra le migliori in Europa. Iarrivando”, ha proseguito Uva a Radio ...