Usa | Trump | uscire dal Wto? per ora no

Camera di commercio Usa lancia campagna contro dazi di Trump : La Camera di commercio statunitense ha lanciato una campagna contro i dazi imposti da Donald Trump, illustrando i possibili danni Stato per Stato, con i posti di lavoro e le quote di export a rischio. ...

Messico - trionfo di Lòpez Obrador : primo presidente di sinistra per il grande vicino degli Usa. Trump : “C’è molto da fare” : E’ una giornata storica per il Messico. Arriva all’indomani del trionfo alle elezioni presidenziali del leader di centro-sinistra del movimento Morena, Andrés Manuel López Obrador, già riconosciuta da tutti gli altri candidati. Per la prima volta un leader di sinistra governerà il Paese di lingua spagnola più grande al mondo, la seconda economia dell’America Latina, “grande vicino” degli Stati Uniti ...

General Motors vs. Donald Trump : il gigante dell'auto Usa si ribella ai dazi : New York - General Motors contro Donald Trump. O meglio, contro i dazi di America First. La principale casa automobilistica americana ha avvertito

Migranti : Trump - leggi Usa sono stupide : Le nostre leggi sono le più stupide al mondo. I repubblicani vogliono frontiere solide e nessun crimine. I Dem vogliono frontiere aperte e sono deboli sul crimine!". Tutte le notizie di Breaking News ...

Usa - cortei contro Trump : "Migranti qui benvenuti" - : Settecento eventi in tutto il Paese: al centro della mobilitazione, partita da Washington, l'appello per riunificare le famiglie separate ai confini.

Migranti - Usa in piazza contro Trump : oltre 600 cortei nel Paese : oltre 2mila bambini su oltre 2.300 restano ancora separati dai genitori nonostante il decreto di Trump, che il 20 giugno ha posto fine sulla carta alla controversa politica, stabilendo che i bambini ...

Gm in allarme : con dazi Trump rischio migliaia tagli negli Usa : New York, 30 giu. , askanews, General Motors lancia l'allarme: i dazi che Donald Trump vorrebbe imporre sulle auto importate potrebbero portare a una 'riduzione di GM' e rischiano di isolare le ...

SUsan Sarandon arrestata durante una protesta anti-Trump. "Continuo a lottare" : Anche l'attrice premio Oscar Susan Sarandon è stata brevemente arrestata insieme ad oltre 500 donne che giovedì hanno partecipato ad una marcia tutta femminile contro la 'tolleranza zero' di Donald Trump sull'immigrazione e la separazione dei bambini dai genitori entrati clandestinamente alla frontiera col Messico. Lo ha fatto sapere lei stessa su Twitter. "Sono stata arrestata. Resto forte. Continuo a lottare", ha cinguettato dopo ...

Comico Usa si finge senatore e fa uno scherzo telefonico a Trump - : John Melendez ha raccontato di essere riuscito a farsi passare il presidente degli Stati Uniti, che era sull'Air Force One, in meno di un'ora e mezza. La conversazione è stata poi pubblicata sul ...

