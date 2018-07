USA - si conferma in salute il settore manifatturiero : L'attività manifatturiera americana registra un'accelerazione nel mese di giugno . Lo indica l'ISM - Insitute for Supply Management, che dà una lettura simile a quella del PMI di Markit, secondo cui l'...

USA : S&P conferma il rating AA+ e l'outlook stabile : Standard & Poor's , S&P , ha conferma to il rating AA+ degli Usa, mantenendò anche l'outlook a stabile , citando elasticità e varietà dell'economia a stelle e strisce, i punti di forza istituzionali, l'ampia flessibilità della politica a partire da quella monetaria, definita proattiva. Ovviamente di non poco conto il fatto che Washington ...

Corte Suprema USA conferma ban anti-migranti di Trump : La sentenza definitiva è arrivata. Oggi la Corte Suprema degli Stati Uniti d'America si è espressa a favore del cosiddetto "Muslim Ban" di Donald Trump , il divieto d’accesso agli USA per cittadini di cinque stati a maggioranza musulmana firmato dal Presidente USA lo scorso anno.Diversi tribunali nel corso degli ultimi mesi si erano espressi contro il divieto imposto da Donald Trump , giudicandolo in più occasioni incostituzionale. Oggi, però, ...

USA : per i contrarian è recessione. La conferma in questi numeri : In secondo luogo potrebbe essere interessante scovare altri indizi guardando all'economia Usa come se fosse una di quelle nazioni del terzo mondo , o una dittatura asiatica, i cui numeri ufficiali ...