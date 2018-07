Usa : sale a 55 - 4 punti indice direttori acquisti manifatturiero - oltre attese : Milano, 2 lug. (AdnKronos) – sale a 55,4 punti da 54,6 l’indice dei direttori acquisti del settore manifatturiero in Usa nel mese di giugno. Lo rende noto Markit. Si tratta di un dato che supera le attese che indicavano stabilità rispetto a maggio.L'articolo Usa: sale a 55,4 punti indice direttori acquisti manifatturiero, oltre attese sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Turchia vuole estendere influenza su parte est

Marisa Papen posa nuda di fronte al Muro del Pianto a Gerusalemme e scatena la polemica. La modella belga è inondata di critiche per quello che è stato definito "scandalo religioso"

GerUsalemme - la top-model tutta nuda al Muro del Pianto : sfregio all'ebraismo - caos in Israele : La protagonista è la top belga Marisa Papen , 26 anni, che sul suo sito web ha spiegato di volersi 'spingere oltre i confini della religione e della politica'. Il rabbino del Muro del Pianto, Shmuel ...

Gerusalemme, modella belga posa nuda al Muro del Pianto: è polemica Una foto di Marisa Papen, già nota per altri servizi discussi, ha destato scalpore in Israele. Lei: "La libertà sta diventando un lusso"

Un grave lutto ha colpito l'università di Bergamo. In un incidente stradale è Morto Giovanni Salesi, docente associato alla sede

Gli stati americani potranno chiedere ai Gruppi che vendono online che non hanno una sede fisica sul loro territorio di pagare la cosidetta sales tax. Lo ha stabilito oggi, 21 giugno la Corte Suprema

C'è un arresto per la morte di xxxTentacion. Un giovane di 22 anni è accusato dell'omicidio del rapper americano di Look at Me! caduto in una sparatoria nei pressi di un negozio di articoli sportivi

Rallenta il settore bancario di Piazza Affari, complice la risalita dello spread, con gli investitori che tornano a preoccuparsi per i conti pubblici italiani e per gli attriti tra l'Italia e l'

All'eucaristia d'ordinazione erano presenti numerosi sacerdoti diocesani e religiosi da ogni parte del mondo, oltre ad alcune persone che negli anni di formazione hanno guidato i consacrati

Israele sventa piano attentati a Tel Aviv e Gerusalemme

Lo Shin Bet, il servizio di sicurezza interno israeliano, ha annunciato di aver fermato in questi mesi una cellula di Hamas, a Nablus in Cisgiordania, che aveva intenzione di compiere gravi attentati