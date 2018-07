Uno studio danese apre la strada all' ovaio artificiale umano

Pesticidi messi sotto accusa da Uno studio francese : causerebbero obesità e diabete : Secondo uno studio condotto da ricercatori francesi, vi sarebbe una stretta correlazione tra l'uso dei Pesticidi nelle coltivazioni agricole e l’aumento di patologie metaboliche come il diabete e l'obesità. Lo studio, pubblicato sulla rivista Environmental Health Perspectives, è stato condotto da ricercatori dell'Istituto Nazionale della ricerca agronomica e dell'Istituto Nazionale di Sanità e ricerca medica utilizzando come cavie dei ...

I figli di coppie omosessuali non hanno problemi psichici : lo sostiene Uno studio italiano : I figli delle coppie omosessuali non hanno alcun problema psicologico, anzi starebbero meglio di quelli nati dall'amore di un uomo ed una donna. A sostenere che si sta meglio con due padri è uno studio italiano condotto dal Prof. Roberto Baiocco, coadiuvato dall'Università La Sapienza di Roma. Dopo anni, cosi come riportato da FanPage.it, si sta cercando di sfatare uno dei tanti pregiudizi sulle coppie omosessuali, con i figli di quest'ultimi ...

Matera 2019 - come allestire uno spazio pubblico All'Open Design School l'esperienza di Uno studio di architettura spagnolo e di una Ong : E proprio in tema di allestimenti per spettacoli, Rodriguez ha illustrato la realizzazione di un palcoscenico amovibile istallato temporaneamente in una piazza di Madrid e a disposizione di artisti e ...

Consulenza legale all'edilizia Premio a Uno studio lecchese : LECCO Lo studio legale 'Ar-Legally' di Angelo Rota è tra i finalisti dell'ottava edizione de 'Le Fonti Legal Awards'. Durante la cerimonia di premiazione tenuta a Palazzo Mezzanotte a Milano, lo ...

Stonehenge - come sono stati trasportati i monoliti?/ Uno studio risolve il mistero sulla costruzione : Sarebbe stato risolto il mistero di come gli uomini del neolitico riuscirono a trasportare le gigantesche pietre nell'area di Stonehenge, ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 17:47:00 GMT)

Astronomia - Tmc1A : una stella ancora in crescita protagonista di Uno studio dedicato alla formazione planetaria : Si trova nella costellazione del Toro, è ancora una ‘teenager’ ed è designata con l’arida sigla alfanumerica Tmc1A: è la stella, ancora in crescita, osservata con il telescopio Alma dell’Eso e protagonista di un recente studio dedicato alla formazione planetaria. La ricerca, condotta da un team di scienziati europei coordinato dall’Università di Leida, è stata illustrata nell’articolo “Evidence for the start of planet formation in a ...

Bambini obesi per colpa delle mamme? / Uno studio da Padova sottolinea come i genitori non se ne accorgano : Bambini obesi per colpa delle mamme? Uno studio da Padova sottolinea come fin troppo spesso la percezione dei genitori sia sbagliata verso ragazzi sovrappeso considerati in forma.(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 16:11:00 GMT)

Nuovo iPhone 2018 : allo studio 2 modelli tradizionali e Uno low cost (RUMORS) : I rumors sul Nuovo iPhone del 2018, che ancora non ha un nome ufficiale (potrebbe essere denominato iPhone XI ma al momento è solo un'ipotesi), cominciano a moltiplicarsi con l'arrivo dell'estate. Vediamo quando dovrebbe uscire il Nuovo smartphone di casa Apple e le sue varianti, a quale prezzo potrebbero essere venduti i dispositivi, e quali novità in termini di caratteristiche tecniche dovrebbero presentare. Uscita iPhone 2018: a settembre ...

Progettato da Uno studio di Cremona il più grande teatro di Teheran : Una scommessa nata quasi per caso. «Ci credevo poco». Invece l'architetto Giorgio Palù, 53 anni, È riuscito nell'impresa di vincere la gara internazionale per costruire un teatro a Teheran che, con i ...

Uno studio dice che l’aspetto curato può aiutare la carriera : Ellen Woods (Reese Whiterspoon), nel film «La rivincita delle bionde» ci ha dimostrato che anche le donne «effetto Barbie», bionde fuori e dentro, hanno il cervello e tutte le capacità per fare carriera. Secondo uno studio, ripreso di recente da Glamour Uk, sembra proprio che l’aspetto estetico sia diventato determinante per avere successo professionale. Insomma, se una volta le donne dovevamo essere minimal e poco modaiole per essere ...

Musei : Uno studio sulle mummie conservate a Ferentillo : Al via uno studio sulle mummie conservate nel museo di Ferentillo: fino al 24 giugno un team di 10 antropologi e paleopatologi sara’ impegnato a studiare e catalogare le 34 ‘umane’ e i circa 300 individui, rappresentati da varie ossa, conservati nel sito. Il progetto, diretto dall’Universita’ di Vilnius (Lituania), comprende un’equipe di scienziati forensi e patologi delle Universita’ di Cranfield (Regno ...

Uno studio sulle scelte degli automobilisti : Nel suo 12° rapporto annuale sui trend della mobilità automobilistica, Findomestic ha presentato uno studio effettuato in 15 Paesi, 4 continenti, intervistando oltre 10.600 automobilisti che hanno acquistato una vettura nuova nel corso degli ultimi 5 anni. La ricerca analizza lo stato dei principali mercati automobilistici del mondo e dedica un approfondimento al tema della […] L'articolo Uno studio sulle scelte degli automobilisti sembra ...

Secondo Uno studio sempre più persone usano WhatsApp al posto di Facebook per le news : Secondo uno studio condotto dall'Istituto Reuters dell'Università di Oxford, il numero di persone che ottengono news da Facebook è diminuito di circa il 6% L'articolo Secondo uno studio sempre più persone usano WhatsApp al posto di Facebook per le news proviene da TuttoAndroid.

Secondo Uno studio - molti farmaci di uso comune possono provocare ansia e depressione : molti farmaci di uso comune potrebbero incidere in modo estremamente importante sulla nostra salute e, in particolar modo, potrebbero far insorgere nei pazienti stati di ansia e depressione. Si tratta di farmaci di uso comune assunti, statisticamente, da una percentuale molto alta della popolazione e che mettono a rischio l'organismo con effetti negativi anche molto pericolosi. Sono questi i risultati emersi da un recente studio condotto negli ...