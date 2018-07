Università Bicocca | esperti di privacy e sicurezza con il nuovo master DataPro

Un milione all'Università Bicocca per i brevetti delle finestre intelligenti : Tutto questo in meno di cinque anni dai primi dati della ricerca sviluppata dai professori Sergio Brovelli e Francesco Meinardi del Dipartimento di Scienza dei materiali , 2014, e meno di due anni ...

Ricerca : un milione all’Università Bicocca per i brevetti delle finestre intelligenti : Un milione di euro all’Università di Milano-Bicocca per i brevetti delle finestre intelligenti: è questa la cifra investita per l’acquisizione da parte di Glass to Power, spin-off dell’Ateneo milanese. La decisione ratificata ieri pomeriggio dal Consiglio di amministrazione della Bicocca rappresenta uno dei più importanti investimenti mai registrati in Italia per acquisire una famiglia di brevetti sviluppati nell’ambito dell’attività di una ...

Idee e progetti innovativi : Bicocca lancia l’Università del Crowdfunding : Nasce a Milano-Bicocca l’Università del Crowdfunding. Il primo progetto per raccogliere finanziamenti aperto a tutta la comunità dell’Università di Milano-Bicocca, a partire da studenti e ex studenti. Dopo il successo della raccolta fondi per CoderBot, il robot didattico per le scuole primarie e secondarie, chiusa con più di 7mila euro di fondi raccolti in due mesi (oltre il 140 per cento dell’obiettivo), ora l’Università di Milano-Bicocca, in ...

Buon compleanno Bicocca : l’Università milanese in festa : Un pubblico catturato dalla danza quello che ha riempito oggi l’aula magna dell’Università Bicocca per l’incontro con Roberto Bolle. L’étoile è stato protagonista di uno stimolante confronto con gli studenti sul rapporto tra la danza e gli altri saperi, come la psicologia, l’economia o la medicina, moderato da Valeria Crippa, giornalista del Corriere della Sera. I saluti del rettore Cristina Messa e il taglio della torta hanno dato il via ai ...

Università : martedì alla Bicocca evento sulla trasparenza : Milano, 1 giu. (AdnKronos) – martedì 5 giugno a partire dalle 10.30 si svolgerà l’iniziativa intitolata ‘trasparenza: un adempimento o un’opportunità’, che sarà ospitata nell’auditorium ‘Guido Martinotti’ dell’Università di Milano-Bicocca, in via Vizzola, 5.All’incontro dedicato alla trasparenza parteciperanno Cristina Messa, rettore dell’Università di Milano-Bicocca, e Ferruccio ...

Università : Milano-Bicocca festeggia vent'anni con Allevi e Bolle : Talento, passione e impegno artistico di uno dei più grandi ballerini del mondo saranno al centro di un dialogo sul ruolo della danza per l'individuo e per la società. Gli eventi che vedranno ...

Università : Milano-Bicocca festeggia vent'anni con Allevi e Bolle : Milano, 29 mag. (AdnKronos) - Musica, danza e sport per festeggiare i vent'anni di Milano-Bicocca. Il calendario di iniziative che celebrano due decenni di ricerca, didattica e innovazione dell'ateneo istituito il 10 giugno 1998 si arricchisce con tre appuntamenti a giugno e uno a ottobre. Si parte

Milano : Università Bicocca compie 20 anni - celebrazioni con Allevi e Bolle (2) : (AdnKronos) – Per martedì 12 giugno, due le iniziative previste: dalle 14.30 alle 15.30, nell’ambito di OnDance, la festa della danza che si terrà a Milano dell’11 al 17 giugno, cui l’ateneo partecipa con studi e workshop, l’étoile Roberto Bolle incontrerà gli studenti nell’aula magna dell’università di Milano-Bicocca. Talento, passione e impegno artistico di uno dei più grandi ballerini del mondo ...

All’Università Bicocca la ‘Quinta Giornata Interculturale’ : Milano, 23 mag. (AdnKronos) – Bmw Italia e l’Università di Milano-Bicocca sono di nuovo insieme per la Quinta Giornata Interculturale Bicocca che si svolgerà oggi presso l’ateneo milanese. Titolo della Giornata: ‘Ibridazioni-Connessioni. Periferie, antirazzismi, ricerca di dialoghi possibili”. Un’iniziativa suggella la collaborazione avviata tra la filiale italiana della Casa di Monaco e l’Università ...