Unbreakable | i predestinati | storie di sopravvissuti ad incidenti assurdi

(Di lunedì 2 luglio 2018) Sembrano usciti dal film, il predestinato. Solo che qui è tutto vero. L’ultimo della serie si chiama Dylan Mcwilliams, appena 20 anni, il ragazzo che si salvò da un pericoloso squalo tigre che lo aveva aggredito mentre faceva surf alle Hawaii. Successe un paio di mesi fa al largo dell’isola di Kauai: lo squalo, della lunghezza di un paio di metri, riuscì a ferirlo ad una gamba, ma Dylan reagì prontamente prendendolo a calci e nuotando poi rapidamente verso la riva. Fortunato, si dirà. Se non fosse che era la terza volta che il ventenne, insegnante di corsi di sopravvivenza, si salvava dagli attacchi di animali feroci. La prima volta, nel 2015 nello Utah, era stato morso da un serpente a sonagli, che per sua fortuna non riuscì a iniettargli troppo veleno: se la cavò con tanto dolore e qualche giorno di riposo. Poi toccò ad un orso in Colorado, due anni più tardi, che lo ...