Una vulnerabilità spia le Reti nel mondo | occhio anche al 4G LTE di TIM | Vodafone | Wind e

(Di lunedì 2 luglio 2018) Ci sono alcune importanti novità che coinvolgonogli operatori italiani, in primis TIM,e Tre. Di recente è stato infatti scoperto aLTEr, vale a dire un attacco scritto da David Rupprecht, Katharina Kohls, Thorsten Holz e Christina Pöpper che a quanto pare agisce sul secondo strato di LTE, quello che consente il collegamento dati e che a quanto pare potrebbe permettere in alcuni casi addirittura di far visualizzare le nostre attività sul web.Si tratta di un'anomalia che assicurerebbe ad un malintenzionato di dirottare la sessione di navigazione, andando a reindirizzarle le richieste di rete tramite lo spoofing DNS. Secondo le prime ricerche effettuate, sembrerebbe che nemmeno la futura introduzione del 5G possa in qualche modo limitare la questione ed il pericolo annesso, ma quale rimedio qua e là potrebbe essere individuato da vari attori.Quali sono le ...