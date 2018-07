Una ruspa che schiaccia i migranti | è polemica sul gioco che Apple ha dovuto rimuovere

Ruspadana - Una ruspa contro i migranti : il gioco indigna i social. Gli autori : "E' satira" : Dopo decine di segnalazioni, a cominciare dal tweet di Frankie hi-nrg mc, l'applicazione per iPhone "adatta ai bambini dai 9 anni in su" eliminata dall'Apple Store per violazione delle linee guida. I programmatori: "Un gioco per sottolineare le storture di ciò che sta...

Torino - operaio muore schiacciato da Una ruspa mentre è al lavoro in una cava : L'uomo, di 61 anni, era al lavoro in una cava a Rondissone, in provincia di Torino. Stando a quanto finora trapelato l'operaio sarebbe stato schiacciato dalla pala meccanica di una ruspa condotta da un suo collega.Continua a leggere